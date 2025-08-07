ŠAKA JADA ZGUBIDANA TERORIŠE NAROD U USTANIČKOJ: Blokirali autobus pun putnika (VIDEO)

NA RASKRSNICI Ustaničke ulice i Vojislava Ilića skupila se šaka jada zgubidana koji terorišu narod i ometaju normalno funkcionisanje saobraćaja.

Foto: TV Informer Printksrin

Na ulici je između 70 i 80 ljudi, tako da su najave velikog protesta potpuno pale u vodu.

Ova blokada, u organizaciji još jednog zbora - zbora Konjarnika, trebalo bi da traje do ponoći. Nikome nije jasno šta je cilj zgubidana koji su se skupili na ovoj lokaciji.

Zaustavljena je jedna saobraćajna traka.

Blokirali su autobus pun putnika, koji mora nepropisno da se okrene i da ide preko ostrva. Trola se polako probija kroz skup blokadera zboraša.

(Informer)