PREDSEDNIK IZ PRAGA: Srbija se vratila na stabilan put, blokaderi ne mogu da vrate zemlju u 2000. godinu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije iz Praga gde se nalazi u dvodnevnoj poseti.

Foto: Informer

- Za mene je mnogo važnije da kažem zašto sam došao u Prag - kaže predsednik i dodaje da će imati niz sastanaka: - Ključna poruka koju želim da pošaljem ovde je da se Srbija vratila na stabilan put, da li će biti još manjih ekcesa koje će da izazovu blokaderi, sasvim izvesno ali nemaju više priliku da zemlju vrate u 2000. godine kada je ona razorena i opljačkana. Moj cilj je da povratimo poverenje investitora u našu zemlju.

Foto: Printskrin TV Informer

- Što se tiče rektora ja nemam poseban komentar. Možda bi zbučalo suviše lčično kada bih govorio o njemu. Danas sam slušao od Dragana J. Vučićevića dok je izgovarao nedvosmislene uvrede, pomislio sam da je preterao. Suštini stvari su mnogo gore od onih kako ih je on predstavio. Navešću vam jednu rečenicu koju je izgovorio rektor, a koja otkriva smisao demonstracija i razloge rušenja Srbije. U jednom trenutku kaže 'kriza je nastupila posle pada nadstrešnice', a on je zaključio da je zbog korupcije iako to niko nije ni pokazao ni dokazao i dodao da je 'Vlada bila inertna'. On nama saopštava da bi, kad bi blokaderi preuzeli vlast, Vlada određivala kome će da se sudi, ko će da bude procesuiran. Vlada je pala zbog morala Miloša Vučevića, a ne što su postojali objektivni razlozi. Setite se zahteva, nijedan nije bio vezan za Vladu, osim onog dodatog četvrtog - 'dajte pare' što je Vlada uslišila i dala im novac kroz izmene Zakona o visokom obrazovanju. Dakle, ovde je reč o jednoj apsurdnoj situaciji - kaže predsednik i dodaje.

Foto: Printskrin TV Informer

- I sada, kad to čujete od rektora Đokića, pitate se – ko je ovde lud? Jer za nekoliko godina, oni će staviti razglednicu Beograda na vodi i reći: „Pogledajte kako nam je Beograd lep otkad je Vučić otišao.“ I reći će da su oni izgradili Beograd na vodi, autoput do Čačka, Moravski koridor, brzu saobraćajnicu Šabac–Loznica, Dunavsku magistralu, brzu prugu. Imamo posla sa patološkim lažovima. Kada sam u kriznoj situaciji hteo da razgovaramo, on je rekao da neće da me vidi. Ma ne možeš to da kažeš ni studentima Pavloviću i Balaću, a kamoli sa predsednikom izabranim od velike većine građana - kaže Vučić i dodaje da su blokaderi uništili univerzitet, srozali školstvo. - Moju radnu grupu niko ne može da raspusti. Do kraja godine će biti sveobuhvatne izmene zakona o visokom obrazovanju.

Foto: Printskrin TV Informer

Govoreći o blokaderima, kaže:

- Najavili su radikalizaciju, ja sam im rekao da odmah krenu u radikalizaciju - kaže predsednik i objašnjava da su tzv "Pobunjeni univerziteti" Đokićevi ljudi koji su mesecima unazad provodili obojenu revoluciju:

- To su sve isti ljudi - Đokićevi sledbenici, oni koji su provodili obojenu revoluciju. Uništavali deci živote. Pogledajte im zahteve - sve pare, pare, pare i to samo za njih - rekao je Vučić.

O konstruktivnom razgovoru Macuta i Đokića, kaže:

"To vam samo govori koliko je Macut bolji čovek. On nije išao u inostranstvo da se žali".

"Da ostane zapisano da sam bio za to da se sa Engleskom igra u Leskovcu, jer ljudi u Leskovcu nisu ništa manje vredni od onih u Beogradu. E sad, Englezima se ne ide u Leskovac. Baš me briga što im se ne ide. Dobio sam deset dopisa i nijedan nisam otvorio. Ali neki ne mogu da izdrže pritisak, pa su preselili utakmicu u Beograd".

O puštanju na slobodu osumnjičenog za napad na novinarku Draganu Ćendić kaže:

- Molim Draganu Ćendić da prihvati moje izvinjenje što nam je pravosuđe u ovakvom stanju. Na prvoj godini prava uči se da, kada je neko u bekstvu, određuje se pritvor. Naći ćemo rešenje za to. Pre kraja godine ćete videti rešenje. Narod želi pravdu. Najviša vrednost jednog društva je težnja za pravdom. A ovo je nepravda. A pitam tog sudiju: Da li te bar malo sramota zbog te majke dvoje dece? Izvukao si se da ti ne protestuju. Kako ćeš da spavaš večeras? U vreme obojene revolucije mulj ispliva na površinu - rekao je Vučić. - Vidim da su odredili kućni pritvor za dekanku Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Reč im ne bih rekao da nisu 100 dana u pritvoru držali one koji su branili svoju imovinu. Ovako je jasno da pravde nema.

Na pitanje da blokaderi najavljuju da će blokirati TENT.

- Jedva čekam da tako nešto urade. Sa oduševljenjem čekam to. Oni ne razumeju da se klatno okrenulo. Oni ne razumeju da ću uskoro morati da ih čuvam od naroda. U jednom trenutku država mora da reaguje a to nisu kazne od 15 minuta.

O POSETI UKRAJINI

"Ja mogu da uradim nešto loše samo svojoj zemlji. Zahvalan sam Martensu na komentaru. Mislim da sam zemlju, hodajući po žici, vodio izuzetnu politiku. Uskoro ćete imati drugog predsednika, pa ću vas pitati posle nekoliko meseci. Znaju ljudi, zadovoljni su, ali ljudi ne znaju lepo da pričaju. Takva su vremena".

Krvave šake oblačili deci O slučaju u vrtiću u kome su deci, bez odobrenja roditelja, obukli majice sa crvenom šakom, slikali i postavili na neke grupe, Vučić je kratko rekao: "Svi moraju otkaz da dobiju. Tu nema igre".

O EXPO

"Sve rezultate ne postižemo sami, već protiv njih! Svakog od njih smo imali protiv sebe i za Beograd na vodi, i za kamenolome, i za Dunavski koridor... Uprkos svemu, uspeli smo, čak i njima povećavali plate".

"Rekord je valjda Kazahstan sa 117, a mi ćemo na EXPO imati, verujem, 130 zemalja".

Govoreći o gostovanju na RTS prekjuče u emisiji koju je vodila Anica Telesković, rekao je:

"Nijednu lošu reč neću reći o toj ženi".

"Najveća noćna mora mi čak nisu bili fakulteti, već osnovne i srednje škole. Svi oni koji su u obojenoj revoluciji činili krivična dela, moraće da odgovaraju. Najveću grešku sam učinio kada sam potpisao oslobađanje".