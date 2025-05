VUČIĆ NAKON SASTANKA SA KOŠTOM: Nije moje da poslušam bilo koga, moje je da služim narodu Srbije (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati ''Srbija'' predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Posle sastanka, dvojica zvaničnika obratili su se medijima.

Foto: Novosti

Obraćanje Vučića

- Zahvalan sam Košti što je posetio Srbiju i doneo dobru volju. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, o neophodnosti dijaloga sa Prištinom, očuvanja regionalnog mira. Srbija nikada nije bežala od dijaloga. Govorili smo i o neophodnosti sprovođenja reformi u našoj zemlji, jedno je set medijskih zakona. Što se tiče zakona o regulatornoj agenciji, on je već krenuo 8. maja. Reč je o regulatornoj agenciji za elektronske medije. Treće se tiče prihvatanja preporuka ODIHR-a. EU je za nas partner od najvećeg značaja. Mi sa EU imamo najveći obim razmene. Naš izvoz je 52 posto od Zapadnog Balkana. Bitno je da 4 od 10 najvećih izvoznika iz naše zemlje investitori iz EU. Naš najveći spoljnotrgovinski partner je Nemačka. Razgovarali smo i o svim drugim reformskim procesima koje treba da ispunimo - kaže Vučić.

O putu u Moskvu

- Dobro znam i dobro razumem šta o mom putu u Moskvu misle mnogi u EU, šta osećaju, neretko drugačije od nas. Mislim da je strašno važno da danas ponovim šta je politička volja Srbije, a to je da Srbija bude na evrospkom putu, da ubrza integracije, da otvorimo što pre Klaster 3, u junu ili oktobru. Atmosfera je zbog puta u Moskvu ne tako dobra, ali smo na putu da ispunimo sve što smo obećali. Verujem da će u Evropi imati razumevanja, na zaslugama zasnovan napredak. Verujem da ćemo moći da dobijemo zeleno svetlo. Na svakom mestu i uvek sam govorio da sadašnjost i budućnost Srbije pripada saradnji i članstvu u EU. Dobro razumem njihove primedbe što nismo uvodili sankcije Rusiji. Srbija se od početka držala principijelno, podržavajući Povelju UN, kako podržavamo svoj teritorijalni integritet, tako podržavamo i drugih zemalja - izjavio je predsednik.

- Ja sam predsednik. Nije moje da poslušam bilo koga, moje je da služim narodu Srbije. Tako ću uvek da se ponašam. Uvek govorim ono što mislim i što je interes našeg naroda. Posetu Moskvi sam najavljivao i nikoga nisam lagao i obmanjivao. Jasno je da smo obeležavali 80 godina pobede na fažizmom. Razgovarli smo i o ugovoru za gas. Srbija je na evropskom putu, ponekad možda ima neposlušnog predsednika, čime se ponosim. Ni takav neposlušni predsednik nikada nije dovodio u pitanje evropski put Srbije. Prihvatam brojne kritike koje su stvarne i ozbiljne. Mi smo u potpunosti spremni, uskoro ćemo sve stvari da završimo i u parlamentu izlasamo. Srbija u Evropi jeste naš put i cilj, to je naša politička volja - rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše navode da su zahtevi studenta u blokadi kompatibilni sa onim što EU traži od Srbije, Vučić odgovara:

- Iz Evrope mi još niko nije tražio da raspišem izbore, prvo se rekli - ne smeš da raspišeš izbore, odseći ćemo ti ruku, a sad mi kažu - moraš da raspišeš izbore. Niko me iz EU nije pitao jesmo li pustili na slobodu one koji su se bavili kriminalom i upadali u institucije. Niko me iz Evrope nije pitao ko je sve uhapšen, jer oni u Evropi znaju da je to posao tužilaca, sudova, pravosudnih organa. Nisam čuo evropski zahtev za ove laži oko zvučnog topa. Ponajmanje sam čuo da me neko pitao šta ja radim u bolničkoj sobi, u poseti ranjenim u Kočanima. To su zvanični zahtevi blokadera, možda ima još neki, ne mogu to da pratim na dnevnom nivou. Od EU sam dobio zakon o javnom informisanju, zakon o javnim servisima, zakon o elektronskim medijima...To su zahtevi koje sam dobio iz EU. Dobili smo i zahtev za usaglašavanje sa spoljnopolitičkom agendom EU. Nisam čuo da blokaderi to traže. I dobili smo zahtev za dijalog sa Prištinom, koji je jedan od uslova bez kojeg ne možete da idete napred. Ja sam siguran da ćemo do oktobra otvoriti Klaster 3. Nadam se da će doći do promene atmosfere i bude to moguće i u junu.

Predsednik je najavio da ide na samit u Tiranu, ali i da očekuje da će mu tamo biti upućene kritike zbog odlaska u Moskvu.

- U četvrtak uveče smo u Tirani, biće prisutni i Košta i Ursula Fon der Lajen. Da li očekujem reakciju? Očekujem. Ja sam politički veteran koji zna kako ide. Tako do ide. Mislim da je strašno važno da razgovaramo, da svako ima mogućnost da kaže njegov stav, to spada u evropske vrenosti, ta vrsta otvorenosti. Ja sam predsednik Srbije i moram da vodim računa o putu naše zemlje. Hoću da snažno zamolim sve državne organe da predano rade na putu EU integracija, da pokažemo da Srbija ima kapacitete, koji su jači i bolji od drugih u regionu. Za nas je veoma važno da je naša ekonomija najsnažnija u regionu, ali bez EU teško da bi bilo tako. Mi smo dobili zeleno svetlo od SEPE, to je jedinstvena zona za plaćanje. Veoma važno za nas, za preduzetnike, za ljude koji dostavljaju doznake, za investitore. Mi dobijamo novac iz EU koji je izuzetno značajan, to je stvar za poštovanje. Veliko hvala EU i njenim obveznicima. Imate našu reč da ćemo vredno da radimo, da učinimo dodatne napore da se brže približimo EU. Ono što vas molim, da razumete poziciju Srbije - kazao je predsednik Vučić.

Obraćanje Košte

Antonio Košta izjavio je da Evropska unija ostaje snažno posvećena pristupanju Srbije kao stabilne i prosperitne zemlje, da mu je drago da čuje da su evropske integracije i dalje prioritet za novu vladu i dodao da je sada važno da se to brzo pretoči u konkretne akcije i ubrzanje reformi.

- Mi trenutno imamo pozitivan zamah u EU za proširenje i to je jasna prilika za Srbiju da se nju nadoveže i da iskoristi. Evropska unija ostaje snažno posvećena pristupanju Srbije kao stabilne i prosperitetne zemlje koja je uz nasleđe prošlosti odlučila da ima evropsku budućnost. I drago mi je bilo da čujem da su evropske integracije i dalje prvi prioritet za vas i za novu vladu - rekao je.

Istakao je da je sada važno da se to brzo pretoči u konkretne akcije i ubrzanje reformi.

- Pristupanje kao što znate je proces koji se zasniva na zaslugama i ono što treba da se uradi kao naredni korak za otvaranje pomenutog klastera (tri) je vrlo jasno. I to je ono o čemu smo se već ranije dogovorili - to je sloboda medija, suzbijanje korupcije i unapređenje izbornog zakona. I dobro je da čujemo od vas direktno, dragi Aleksandre, ono što vi radite, kako biste napredovali - rekao je Košta.

Vučić: Srbija posvećena evropskom putu

- Počastvovan sam posetom Antonija Košte i zahvalan EU na podršci u vidu brojnih projekata koji su doprineli brzom i stabilnom rastu naše zemlje. Mi smo posvećeni evropskom putu i danas razgovaramo o svim pitanjima od uzajamnog interesa. Srbija ostaje iskreno i čvrsto posvećena reformama i dijalogu, a budućnost regiona vidi u Evropskoj uniji - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.



Sastanak delegacija

Delegacije Srbije i EU, predvođene Vučićem i Koštom, sastale su se u Palati Srbija. Nakon sastanka planirane su izjave za medije.

Tet-a-tet razgovor Vučića i Košte

Nakon svečanog dočeka usledio je tet-a-tet razgovor predsednika Vučića i Košte.

Vučić: Očekujem otvoren i sadržajan dijalog sa evropskim partnerima

Predsednik je pred početak razgovora sa Koštom, rekao da očekuje otvoren i sadržajan dijalog sa evropskim partnerima, kako je naglasio, "sa fokusom na evropski put Srbije, kao i na očuvanje mira i stabilnosti u regionu".

- Osvrnućemo se i na konkretne mogućnosti za produbljivanje ekonomske saradnje između Srbije i Evropske unije, kao i na globalne izazove - napisao je Vučić na Instagramu.

Svečani doček ispred Palate Srbija

Za Koštu je priređen svečani doček, uz državne počasti, počasni stroj Garde Vojske Srbije, intoniranje himni Srbije i EU i crveni tepih.

Dočeku su prisustvovali ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar za evropske integracije Nemanja Starović, kao i šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žiofre.

Košta je sinoć doputovao na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", gde ga je sačekao predsednik Vučić i tom prilikom poželeo mu srdačnu dobrodošlicu.