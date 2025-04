"ZA OBOJENU REVOLUCIJU BEZBROJ DOKAZA" Vučić o reakciji i pobedi Srbije - Održali smo čas demokratije celoj Evropi i svetu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć, gostujući na televiziji Informer, da za obojenu revoluciju postoji bezbroj dokaza, ali da ne želi da komentariše eventualno učešće britanske obaveštajne službe sa kojom, kako je rekao, domaća služba ima složene i važne odnose.

Foto N. Skenderija

- Ne bih da govorim o tome, imamo složene i važne odnose sa britanskom obaveštajnom agencijom, naša obaveštajna agencija ima takve odnose sa britanskom i nesporazume se trudimo da rešavamo - rekao je Vučić.

Govoreći o reakciji države na blokade i proteste, istakao je da je Srbija pokazala na koji način može jedna zemlja da se suoči sa obojenom revolucijom, a da "nijednom pendrek ne podigne".

- Ekonomski su nas dosta ugrozili, ali smo pokazali i održali čas demokratije celoj Evropi i svetu. Pokazali kako i na koji način može jedna ozbiljna zemlja da se suoči sa obojenom revolucijom, a da ni jednom pendrek ne podigne. Da li će to morati da se desi? Pretpostavljam da će u nekom trenutku oni ići na dodatnu radikalizaciju, jer vide da im ovo ništa ne prolazi - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

On je upitao da li ljudi stvarno misle da je problem policiji da interveniše pred par desetina ili stotina blokadera.

- Pa nije problem ni pred 30.000. U roku od dva minuta - rekao je.

Vučić je objasnio da je država bila spremna da interveniše na moguću studentsku blokadu depoa GSP-a pre nekoliko dana i da su to studenti u blokadi saznali, pa su obustavili planove za blokadu depoa.

Govoreći o tome šta je drugačije trebalo da uradi kada je odgovor države na blokade u pitanju, Vučić je naveo da mu je "iz jedne prijateljske zemlje sa istoka" rečeno da je dobro reagovao na proteste i blokade u Srbiji, ali da je napravio jednu grešku.

- Obojena revolucija se hrani time što nema otpora. Ona zađe u sve pore društvenog života, gde postane apsolutno socijalno prihvatljivo samo prorevolucionarno ponašanje - naveo je Vučić savet koji je čuo i dodao da je greška bila što nije na vreme objasnio građanima šta se dešava u Srbiji.

Na pitanje da li je moguće da sve prođe bez primene sile, Vučić je odgovorio "da bi to voleo najviše na svetu", ali i da je uveren da će oni koji stoje iza blokada ići na dalju radikalizaciju. Prema njegovim rečima, oni koji sprovode obojenu revoluciju prvo udaraju na državnu televiziju, zatim policiju, na univerzitete, profesore, a sada su i maloletnu decu zloupotrebili u političke svrhe.

- Vi vidite da mi bežimo od teme, da se svi sklanjamo i ćutimo. Danas, juče, prekjuče, traju marševi dece kroz Srbiju. Nama su maloletnu decu zloupotrebili u političke svrhe. Nama deca marširaju od 16-17 godina po Srbiji. Valjda ta deca treba da donesu političke promene. Deco, dočekali smo vas, vi ste naš spas. Deco, vratite se kući, spavajte u roditeljskim domovima i učite nešto, uradite nešto. Još mnogo treba vode Dunavom i Savom da prođe da biste mogli da obavljate bilo kakve važne poslove u ovoj zemlji - rekao je Vučić.

On je za TV Informer rekao i to da mu stižu kritike svakog dana i da on nije ni glup ni slep i da su ljudi ljuti i da traže da se razbiju blokade, ali da mora da vodi računa o više stvari.

Foto: Printskrin Informer TV

Predsednik Srbije naglasio je da građani Srbije žele da se vrate normalnom životu i da politika "blokadera" slabi što je rukovodstvo zemlje više fokusirano na ekonomski napredak i razvoj, uključujući i izgradnju Ekspa.

- Ljudi hoće povratak u normalan život. Mi hoćemo da ljudima vratimo normalan život. I što se manje mi obaziremo na blokadere, na silovatelje, na nasilnike, ne bežeći od toga da to nazovemo pravim imenom, ali što više radimo svoj posao, to su oni u većem problemu - rekao je Vučić.

On je zahvalio građanima na podršci i ljubavi i na tome što, kako je rekao, ne žele da dopuste da najgori sruše državu.

- Hvala vam na tome što ste spremni da se za svoju državu, za svoju zemlju borite. Nije naša zemlja napadnuta zato što im smetam ja ili neko drugi. Napadnuta je zato što je postala zemlja ponosnih ljudi, zemlja koja zastupa svoje nacionalne interese i zemlja koja je ekonomski snažnija nego ikada. I da bi se to zaustavilo bilo je potrebno i dalje im je potrebno da dovedu najgore na vlast u našoj zemlji, da nam po ko zna koji put uruše snove, uruše zemlju - rekao je Vučić.

Ukazao je da su protesti i demonstracije oštetili Srbiju ekonomski za milijarde evra i dodao da će se ekonomski pad zaustavljati do kraja ove godine. Istakao je, takođe, da će tražiti odgovornost za zločinačku organizaciju napada u Nišu dok je živ, kao i za zločinačku organizaciju obojene revolucije i uništavanje obrazovnog sistema Srbije.

- Tražiću odgovornost za svako nasilje koje je počinjeno nad bilo kojim građaninom Srbije, ma ko da ga je počinio i od toga neću odustati. Dok sam živ, boriću se za postojanje principa odgovornosti za najužasnije stvari koje su ovoj zemlji uradili. Ne zaboravite da su oni ovu zemlju oštetili za milijarde evra. Ne milione, ne desetine i stotine miliona evra, za milijarde evra - istakao je.