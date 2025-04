PROFESOR BLOKADER NAPAO PATRIJARHA I PUTINA: "Proziva nas da sprovodimo obojenu revoluciju dok sedi sa Putinom koji je demon!"

JANKO Baljak - jedan od kolovođa blokadera među profesorima na FDU, osetio se prozvanim izjavom patrijarha Porfirija prilikom sastanka sa Putinom:

"Posramljen sam izjavom patrijarha da mladost ove zemlje sprovodi obojenu revoluciju, gde govori o demonima a sedi sa jednim od najvećih demona u čovečanstvu (misli na Putina)! To je to savezništvo službi bezbednosti Rusije i Srbije koje je čak i potpisalo Sporazum o borbi protiv obojenih revolucija, a vidi se da se poglavar SPC dobro uklopio u to i po stavu i po vakabularu!"

