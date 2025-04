SRAMNO PRIZNANJE OPOZICIJE: "Pravili smo haos u skupštini da bi zapad video da je Vučić slab!" (VIDEO)

LAŽNI patriota i desničar, Miloš Jovanović, otvoreno priznaje da su baklje i nasilje u Skupštini bili performans za Zapad ne bi li se pokazalo da Vučić ne kontroliše situaciju u Srbiji a sve to u danima kada upravo Zapad pokušava da ukine Republiku Srpsku i uhapsi Milorada Dodika!

Foto: Tviter printskrin/Detektor laži

"Znao sam da će mi bacanje dimnih bombi uticati na rejting. Zar stvarno mislite da smo mi u opoziciji budale pa da ne znamo da se to nekome neće svideti, mislite da smo budale kada dižemo tenzije u Skupštini a onda imate ljude koji kažu "svaka čast" i one koji kažu "sramota šta ste uradili". Prvi cilj toga je bio da se pokaže tenzija i u Skupštini a ako ćete otvoreno, bio je cilj da se takva nemila slika vidi i u svetskim razmerama, da ovaj čovek kog su podržavali doskora i sa Zapada i sa Istoka, da taj čovek ne kontroliše situaciju u zemlji. U tom trenutku, nije bio bitan moj rejting nego da se on delegitimiše dodatno i spolja a kako bismo se lakše izborili sa njim ovde!"

