Da li odnos Majića i Beljanskog utiče na procese o padu nadstrešnice?

VIŠI sud odredio je ponovo pritvor za troje okrivljenih za pad nadstrešnice u Novom Sadu nakon odluke Apelacionog suda u Beogradu, koji je pre tri dana, ukinuo prvostepeno rešenje o produženju pritvora.

Advokat jednog od okrivljenih je i Vladimir Beljanski, član nevladine organizacije Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), odnosno udruženja čiji je član Upravnog odbora Miodrag Majić. Zajedničku advokatsku kancelariju Beljanski, zastupnik u ovom slučaju vodi sa svojim ocem Slobodanom Beljanskim koji je, ujedno, i potpredsednik Ceprisa, organizacije na čijem sajtu je vidljivo i aktivno političko delovanje.



Da li je to bio osnov za izuzeće Majića iz odlučivanja o ukidanju pritvora? Nekoliko tužilaca i advokata za Euronews tvrde da jeste, ali sam Majić kaže da nije.

- Članstvo u raznim organizacijama poput CEPRIS-a može tumačiti na različite načine. Pravnici su generalno članovi različitih udruženja i u tom smislu, naravno, procena je da li je članstvo u udruženju dovoljan osnov da se izuzme sudija. Uvek u situaciji kada smatram da treba da se izuzmem, ja obavestim o tome predsednika suda. Znači, ako nisam zatražio izuzeće ili nije predloženo moje izuzeće, znači nije bilo uslova za to. Ako u predmetu nema zahteva za izuzeće ili mog predloga za izuzeće, znači da i ja mislim i strane u postupku- rekao je Majić.

Sudiju Aleksandra Trešnjeva, predsednika Ceprisa, podsećamo, tadašnji predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović izuzeo je iz postupka koji se vodio protiv bivšeg gradonačelnika Novog Sada Borislava Novakovića, jer je njegov zastupnik bio upravo Vladimir Beljanski.

U obrazloženju te odluke predsednik suda navodi da njihova veza u Ceprisu izaziva sumnju u nezavisnost, samostalnost i nepristrasnost sudija. "Iz Statuta CEPRIS-a ne vidi se ko konkretno finansira nevladinu organizaciju što otvara mogućnost da dobrovoljne priloge, donacije ili poklone učini lice koje je stranka u nekom sudskom postupku ili je lično zainteresovana za ishod sudskog postupka“, navodi se u odluci o izuzeću iz 2016. godine.

Advokat Luka Labus za Euronews podseća da Zakonik o krivičnom postupku izričito nabraja razloge za izuzeće sudije u postupku, ali i da se, pored njih, navodi i jedan poseban osnov za izuzeće sudije, a to su okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost.

"To mogu biti bilo koji razlozi koji bi mogli da dovedu do nepristrasnosti sudije, a nisu izričito definisani Zakonikom. Ukoliko se uzme širi društveni kontekst ovog postupka - a to je da je okrivljeni procesuiran zbog krivičnog dela u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu, sudijin aktivizam vezan za studentske proteste a čiji je povod upravo bila 'nadstrešnica', vezu sa odbranom kroz nevladinu organizaciju CEPRIS, mišljenja sam da postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost i da je morao biti izuzet iz postupka - kazao je Labus.

U slučaju "nadstrešnica" Kancelarija Beljanski zastupa i profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu Milana Spremića, pred pravodusdnim organima u Novom Sadu, a sam advokat Vladimir Beljanski trenutno je na biciklističkoj turi sa studentima koji su se uputili ka Strazburu s ciljem da evropskim institucijama ukažu na svoje zahteve, među kojima je prvi- odgovornost za pad nadstrešnice.

(Euronjuz)