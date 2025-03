MONSTRUOZNE LAŽI OPOZICIJE, BLOKADERA I ŠOLAKOVIH MEDIJA: Kako su "pumpali" mržnju sa ciljem izazivanja građanskog rata

ANTISRPSKA opozicija po principu, "sto puta ponovljena laž, postaje istina", bezočno širi dezinformacije kako bi narod dovela na ivicu građanskog rata, a državu svela na borbu za puku egzistenciju.

Dokle su spremni da idu mediji u vlasništvu Dragana Šolaka, Đilasova opozicija i ostali blokaderi možda najbolje opisuju sledeći slučajevi:

Lažna fotografija

Dugačak je spisak laži antisrpske opozicije, ali će istorija zabeležiti da je, pri izazivanju obojene revolucije u Srbiji, Aida Ćorović iskoristila tragediju u Novom Sadu i slagala da je majci nastradalog mladića prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, navodno neko poslao snimak sa obdukcije, a u toj laži su učestvovali i studenti blokaderi, koji su se izvinjavali Hrki.

Ćorović je 21. marta na društvenim mrežama širila najgore laži, da je Dijani Hrki, majci jedne od žrtava tragedije u Novom Sadu na telefon poslata slika sa obdukcije njenog preminulog sina! Na slici nije Stefan, već Dijanin mlađi sin, čime je zapravo razotkriven stravičan pokušaj političke prevare pre srca unesrećene majke.

Ovim povodom odmah oglasilo resorno ministarstvo, a u njihovom saopštenju jasno se vidi da prijavljen slučaj, odnosno sporna poslata fotografija nema veze sa slikom sa obdukcije.

Ostaje pitanje, zašto se Aida Ćorović nije izvinila za ovu monstruoznu laž?

"Incident" u Žarkovu

Masno je slagala antisrpska opozicija 30.marta kada su Šolakovi mediji besramno slagali i obmanuli javnost u Srbiji i širili paniku po ko zna koji put tvrdeći da je vozilo udarilo muškarca tokom nezakonite blokade u Žarkovu i "16 minuta tišine".

Na snimku koji objavljujemo, jasno se vidi da je muškarac namerno stao ispred vozila koje je pokušalo da prođe, a onda mu iščupalo retrovizor nočigled policajca.

Idemo dalje:



Poštovani građani Srbije,



Sva sreća, te (kao i za napad u Novom Sadu od pre neki dan, kada su pijani blokaderi napali dečaka od 12 godina, a onda tajkunski mediji objavili da je neko napao njih), i u ovom slučaju postoje kamere, snimci i svedoci, pa možemo da… https://t.co/1UoUoaarrR pic.twitter.com/n0UmIX8Qqg — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 30, 2025

Šolakovi mediji preneli su da je muškarac morao da ide na detaljne analize kuka i vrata, zbog posledica gaženja, što je besramna laž.

Da stvar bude gora, reporter "Danasa", kako se navodi, bio je na licu mesta te je video sve ovo, i uzeo izjavu od čoveka koga je, navodno udarilo vozilo, tvrdeći da ga je "odbacilo dva metra".

Pogledajte snimak šta se zaista dogodilo u Žarkovu.

Incident u Novom Sadu

Slagala je antisrpska opozicija kada je pokušala da predstavi da su Romi, koji su napadnuti od strane studenata blokadera u Novom Sadu. Grupa studenata DIF se u Katoličkoj porti sukobili sa grupom mladića romske nacionalnosti i posle izmislili da su ih "pretukli batinaši SNS". Studenti blokaderi napali su maloletne dečake romske nacionalnosti, a onda priču iskoristili kako bi širili laži ne bi li sproveli obojenu revoluciju u Srbiji zajedno sa opozicijom i medijima u vlasništvu Dragana Šolaka.

Prvo su Rome vređali na nacionalnoj osnovi. Izazivali ih, i onda fizički nasrnuli na njih. Sve ovo se vidi na snimku:

Na ovu bezočnu laž su reagovali svi, celokupno društvo, a posebno Unija Roma Srbije.

- Posebno osuđujemo sramnu izjavu Marinike Tepić, koja je iskoristila ovaj događaj da targetira Rome i podstiče mržnju prema romskoj zajednici. Ako Marinika Tepić zaista brine o pravdi, zašto nije reagovala kada su romska deca prebijana samo zbog toga što su Romi? Gde je bila kada su Romi nezakonito raseljavani u metalne kontejnere, i to od strane lidera stranke čiji je danas istaknuti član? Zašto tada nije digla glas? Upitali su iz Unije Roma Srbije.

Tzv. zvučni top

Slagali su da je država upotrebila ''zvučni top'' nad svojim građanima, iako svi relevatni svetski i domaći stručnjaci tvrde suprotno, a sada se očekuje i da ruski FSB i ameriki FBI daju konačan sud i razbiju njihovu laž po ovom pitanju. A operacija laži i obmanjivanja građana vezano za navodno korišćenje zvučnog topa na protestu u subotu u Beogradu krenula je 15. marta u 13.43 časova. Zbog navoda na društvenim mrežama da je upotrebljen zvučni top, brigadni general Vojske Srbije Slavko Rakić rekao je da takvo sredstvo Vojska niti poseduje niti koristi i da tokom skupa nije upotrebljeno.

Stručnjak za "zvučno oružje" koji je, između ostalog testirao i zvučni top u Africi, kaže da ono što se čulo sinoć na protestu u Beogradu uopšte ne zvuči kao zvučni top:

-On je vidljiv, nalazi se na vozilu ili na nekom tronošcu. Veličine do oko metra. Da bi bio efikasan daje pištav, konstantan i usmeren zvuk na otprilike 160 decibela - naveo je i dodao da se sa njega mogu puštati i drugi zvukovi, ali onda to više nije oružje već običan megafon. Ko zna šta je to bilo u pitanju, neki megafon, neki klinci se zezaju ili šta već, masa je bila napeta, tako da što se tiče zvučnog oružja...ovo nije bio zvučni top.

Pogledajte kako izgleda i zvuči zvučni top zaista.

Takođe, stručnjak iz NASA je demantovao lažljivu antisrpsku opoziciju.

- To mi ne deluje kao sonično oružje i postoji nekoliko razloga za to. Ako pogledate videe koji su postavljeni na X, postoji efekat koji se čini da prolazi kroz masu i uzrokuje da se masa pomera i reaguje - rekao je za Newsmax Balkans Metmen, koji je i profesor na Univerzitetu UCLA, ali i član tima koji je dobio Pulicerovu nagradu za otkrivanje "Panamskih papira".

- Ne pokrivaju uši od bola kao da postoji neko akustično oružje. Obično ovakve stvari izazivaju reakciju pokrivanja ušiju, a ne vidite da to rade. Postoji neka vrsta buke ili sirene visokog decibela, i ne čujete to nužno na videu - objasnio je.

Kako vidimo, NASA i relevantni stručnjaci su oborili laž o ''zvučnom topu'', jedino antisrpska opozicija još uvek se nije udostojila da javnosti uputi izvinjenje za širenje panike i laži.

Incident na Pravnom fakultetu

Slagali su da su napadnuti na Pravnom fakultetu u Beograd, a zapravo su se međusobno pobili studenti blokaderi. Uvidom u službene beleške nastale nakon ovog incidenta vidi se da je ono što se desilo počelo iz studentskog koškanja koje je kasnije preraslo u fizički obračun. Naime, u izjavi jednog od učesnika saznaje se, kako su saznala i službena lica, da je "koškanje" počelo u amfiteatru 6.

On je potom objasnio da je momak imao megafon, obrazloživši dalje sve detalje incidenta. Opisao je do detalja tuču. Do detalja je i taksativno objasnio kako se desio sukob sa drugom grupom momaka, rekavši policiji u zaključku izveštaja da bi mogao da prepozna momka sa kojim se sukobio, kao i da je procedura takva da na Pravni fakultet ne mogu da ulaze osobe koje nisu njegovi studenti, i da je procedura takva da sve i da ulazi neko sa strane to može da učini samo uz jednog od studenata koji se prijavljuje svojim studentskim indeksom, kao i da onda ista ta osoba garantuje za njih.

Inače, student koji je dao izjavu u policiji rekao je da ne može tačno da kaže zašto je do konflikta došlo.

Podugačak je spisak monstruoznih laži opozicije, a ovo su neke koje će istorija upisati na stranice beščašća i bestijalnog širenja dezinformacija u cilju izazivanja građanskog rata.

Dekanka u Nišu

Šolakovi mediji su juče na sve načine pokušali da predstave napad na dekanku Filozofskog fakulteta u Nišu Nataliju Jovanović kao stravičan stranački napad.

Međutim, kada je dekanka Natalija Jovanović otišla kući, jasno je svima bilo da nije stravično napadnuta, a još manje da je u pitanju stranački napad kako su, po svemu sudeći želeli da predstave glasila u vlasništvu Dragana Šolaka.

U UKC Niš oko 11 sati dekanka Natalija Jovanović je dovežena sa posekotinom desne šake. U pitanju je bila lakša povreda koja je zbrinuta.

Ubrzo nakon pregleda dekanka Jovanović je puštena kući, što jasno ukazuje da joj nije ništa i da su opozicija na čelu sa Draganom Đilasom i Marinikom Tepić, kao i mediji u vlasništvu Dragana Šolaka sve vreme "pumpali" priču.

Podsetimo, na stranu što su ovaj napad pokušavali da "pumpaju" do te mere da je ovo bila glavna vest u Šolakovim medijima. Na stranu da je starija žena osumnjičena za napad, psihički labilna osoba koja sama priznaje da ima psihičkih problema. Ono što je posebno sramno je što posredstvom uvođena stranačke konotacije želli da jedan akt psihički labilne osobe, koja sam priznaje da ima psihičkih problema, predstave kao stranačko delovanje. Odnosno da za sve optuže vlast.

Ovo samo još jednom pokazalo kakva se kampanja vodi na Šolakovim medijima: jedna najprljavija kamanja protiv vlasti u Srbiji, gde se ne više ne biraju sredstva za udarac.

Blokaderi priznali da lažu o brojevima

Tajni sastanak blokadera otkrio je mnoge jezive stvari, a među njima i laž sa kojom se rado služe.

Naime, blokaderi su priznali da su lagali o brojevima ljudi na njihovim protestima, što se može čuti na snimcima sa njihovog tajnog sastanka.

Mladen Cvijetić iz PSG kako se čuje na snimku jasno kaže: "Biće 70-80 hiljada! Svaki put kad smo rekli 150.000, bilo je 40.000."