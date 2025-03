GOSTI emisije Hit tvit na TV pink bili su predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, urednik Informera Dragan J. Vučićević i Vojislav Šešelj.

Foto: Printscreen

Voditeljka Hit Tvita se u početku se osvrnula na proteste u Srbiji i nasilnim incidentima kao i protest ispred zgrade Informera.

Brnabić o događaju iz Novog Sada

- Događaj u Novom Sadu je još jedna u nizu besumučnih laži obmana naše javnosti. To je još jedan način na koji oni pumpaju mržnju u društvu, podele u cilju širih građanskih sukoba i građanskog rata u krajnjem cilju rušenja ustavnog poretka i nasilne smene vlasti - poručila je Brnabić.

- Ništa od toga nije istina, grupa mladih ljudi, studenata blokadera u alkoholisanom stanju napali su dečaka zato što je Rom. Jurili su ga i vređali i tako doveli do reakcije druge grupe ljudi koji su došli tu da spasu ovog dečaka. Nakon toga oni nisu ništa prijavili policiji zato što oni znaju da su počinili nasilje.

- Evo koliko juče je predsednik Vučić pričao o tome, a koliko danas smo imali besumučnu laž, a to je ovaj incident u Žarkovu, gde su svi tajkunski mediji N1 i Nova ponajviše objavili da je čovek uleteo među ljude u blokadi i udario jednog od blokadera koji je leteo između "metar i dva" i zadobio ozbiljne povrede i sada je nephodna analizva vrata i kuka, a sve je to zabeležio reporter Danas koji je bio tu na licu mesta. I onda se pojavi snimak da ni jedna jedina reč nije tačna. Jedna laž zamenjuje drugu laž i to je njihovo pumpanje mržnje - rekla je Brnabić.

Foto: Printscreen

Dragan J. Vučićević:

Urednik Informera je istakao da mu se javio vozač sivog automobila i da je on išao svojim poslom u Žarkovu i naišao na blokadu, iako nije ni znao da je blokada.

- Bio je prvi u redu, zamoli je policajce da li može da uradi polukružno, oni su mu rekli pređi, on je pred njima krenuo lagano da vozi i da se vrati kući. I onda taj nasilnik iskače i staje pred njegova kola i ne da mu da ide. A on čovek pokušava da se skloni, pa mu nasilnik lomi retrovizor, ako je neko nasilnik to je onda taj blokader. - rekao je Vučićević.

Foto: Printscreen

Vojislav Šešelj o incidentu u Novom Sadu:

- Napali su rosmkog dečaka od 12 godina koji im ništa nažao nije učinio. Napali su ga iz čiste rasne mržnje. Tu mora da se pripiše i krvično delo rasne mržnje a to novi 5 godina zatvora. Mene je začudilo da policija hapsi ove ljude što su branili dečaka. Napadnut je dečak od 12 godina, kome on može biti kriv i zašta je kriv. Nudio da peva i na taj način zarađivao za život. Šta bi bilo da su ga stigli? - rekao je Šešelj.

Foto: Printscreen

Dodaje da je porodica dečaka izbegla sa Kosova i Metohije.

- Žive na periferiji Novog Sada i izdržavaju se od uličnog rada - rekao je urednik Informera Dragan J. Vučičević.

- Ovi ljudi su potpuno nevini. Ajde da ih policija saslušava da bi dobila informacije, ali čemu privođenje i hapšenje. Kao što je i slučaj Marka Pavlovića koji je spašavao živu glavu. Jesu li ga napadači hteli ubiti, jel su mu razbili staklo na vozačevim vratima. On je u pazici bežao i odjednom se preko njegovog auta prevrtara neka Sonja Ponjavić i on je još uvek u zatvoru. - istakao je Šešlj

- Treće, vidite slučaj Irene Ljubomirović, ona je učestvovala u linčovanju aktivsta naprednjaka. I ona sad iznosi pretnje da će ih progoniti sve do Najsa. - rekao je Šešelj.

- To je istina i to je univerzitetski profesor - istakla je Brnabić.

- Šta ona može da predaje? Kao ona što je sada još uvek dekan, ona nema nikakvo naučno delo. Nije naučnik, nije ništa, ona je nula - rekao je Šešelj.

Šešelj se potom osvrnuo i na napad na policajce u Novom Sadu ispred Skupštine, kao i iznošenje fekalija ispred Gradske kuće i da policija ne sme da reaguje.

- Ne može to više. Policija mora da reaguje. Ne sme policajac da bude napadnut. Policija je organ i monopola sile - rekao je Šešelj.

Šešelj se potom osvrnuo na incidente u Skupštini Srbije i poručio Ani Brnabić da se to reši hitno.

- Niste još nikoga izbacili, suviše ste tolerantni, gađaju vas, polivaju i guše vas. Gledao sam scenu da niste mogli da govorite od gušenja. Jednostavno, isključite ih. - poručio je Šešelj.

- Eno 300 ili 500 tužilaca i sudija potpisalo peticiju da neće da brane poredak. Moraju biti hitno najureni iz službi. Nemate zakon, donesite leks specijalis. Ali vi treba da iz odstranite jer je njihova dužnost da brane poredak. - rekao je Šešelj.

Brnabić o situaciji u školama

- Razmišljam dosta o tome. Srbija, odnosno naš državni apat je pokazao neverovatnu toleranciju i to nam mnogi prebacuju, suočeni sa velikim pritiscima, sa neverovatnim finansijama, da li bi mi uspeli da sačuvamo Srbiju i na kratak odnosno duži rok, a da nismo pokazali da je čitava njihova borba ona što je krenula kao pravedna, a neko je to podmuklo smislio da budu na leđima mladih ljudi. Da nismo na kraju takvom tolerancijom pokazali da li bismo uspeli da sačuvamo Srbiju? - istakla je Brnabić.

Brnabić je istakla takođe da je unuka osobe koja je napala dekanku fakulteta student Filozofskog fakulteta. Istakla je takođe da je porodica žene koja je napala dekanku izrazito opoziciono orijentisana.

Foto: Printscreen

Brnabić o incidentu u Novom Sadu:

Istakla je da je ideja da se na nasilje ne uzvrati nasiljem odličan izbor države i da se divi predsedniku Vučiću na toj ideji.

- Sve se svelo na puko nasilje i to je juče potvridla blokada Informera. Ti ljudi se fizički obračunavaju sa svakim ko misli drugačije. Ta grupa se svela na jednu nacističko-fašističku ideologiju gde vi sada imate jedan naziv "ćaci", ali "ćaci" je počeo kao naziv za studente koji žele da uče. Jer u nacizmu uvek potrebna jedna grupa ljuti koji su tadašnjoj Nemačkoj bili Jevreji. - poručila je Brnabić.

- Jučerašnja blokada Informera je jezivo nasilje. Neverovatno je da se niko tim povodom nije oglasio od proširenog rektorskog kolegijuma preko delegacija EU, koliko ukoliko reageuje na to da ukoliko neko blokira N1 isto tako mora da reaguje za Informer - poručila je Brnabić.