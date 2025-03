VUČIĆ O UPOTREBI "ZVUČNOG TOPA". To nikada nije upotrebljavano u Srbiji, nikada, spremao se megafon za upotrebu

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, nalazi se u Briselu gde će razgovarati o svim značajnim temama za našu državu.

Foto: Tanjug

- Mi smo kupovali razne stvari, nešto što imaju sve zemlje ovog sveta - Španija, Italija, Grčka, Amerika. To nikada nije upotrebljavano u Srbiji, nikada. Spremao se megafon za upotrebu. Oni su čak napisali na N1 "evo vam ga dokaz, ovo je bila njihova vežba kako to treba da se izvede" I vi lepo čujete kako sa tog megafona "molim vas, ne približavajte se ogradi, udaljite se odatle..." Eto, to su oni videli. A onda su videli dodatni dokaz. To vozilo nije se pomeralo od 7 ujutru do 22 i 19 ili 22 i 29 sa tog mesta. Sve je jasno kao dan, i svakome je sve jasno. Ja sam veoma precizno rekao, pošto ti lažovi vole da izvuku nešto iz konteksta - "vorteks" nikada nije bio u Srbiji, koji je mnogo jači, koji je mnogo ozbiljnije oruđe. Nijedna vrsta "vorteksa". A što se ovoga tiče, nikada nije upitrebljavano, nikada nigde, pa ni ovoga puta. Čak ni megafon nije upotrebljen, jer je sve bilo mirno, nije imalo nikakve potrebe da se to koristi. Toliko o megafon prevarantima. Ponavljam - jedan dokaz da je zvučni top upotrebljen protiv demonstranata, i ja nisam predsednik. I džabe im, možete da se smejete, da lažete koliko hoćete, ne vredi vam - zaključio je Vučić odgovarajući na pitanje o lažima Marinike Tepić.