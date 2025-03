"TO BIO UDARAC OD KOJEG SE SRBIJA NIKADA NE BI OPORAVILA" Putinov ideolog Dugin: Globalističke snage žele obojenu revoluciju u Srbiji

RUSKI filozof i književnik Aleksandar Dugin izjavio je da globalističke levoliberalne snage nameravaju da sprovedu obojenu revoluciju jer su nezadovoljni rukovodstvom Srbije koje, kako je istakao, brani suverenitet zemlje.

Foto: Profimedia

On je ocenio i da bi nova obojena revolucija dovela do raspada Srbije a da bi to bio udarac od kojeg se Srbija nikada ne bi oporavila. Dugin je u intervjuu za Politiku naveo da su globalističke levoliberalne snage nezadovoljne pozicijom predsednika Aleksandra Vučića i snažnih ličnosti kao što je potpredsednik vlade Aleksandar Vulin, koji, kako je ocenio, brane princip suvereniteta Srbije uprkos tome što zemlja ide ka evropskim integracijama.

Ukazao je da lideri Srbije ne pristaju da priznaju nezavisnost (*tzv.) Kosova i nisu spremni da se pridruže globalističkoj politici antiruskih sankcija, kao i da su privrženi nacionalnom suverenitetu i da teže da taj suverenitet odbrane u teškim uslovima. Dugin je rekao da Sorošove strukture, podržane od USAID-a i drugih globalističkih struktura, pokreću obojenu revoluciju s krajnjim ciljem da se sruši vlast u Srbiji.

Kako je ocenio, protesti protiv vlasti, protiv predsednika, protiv vlade usmeravaju se da bi se konačno uništilo i pogazilo dostojanstvo Srbije, oduzeo joj se suverenitet, priznalo Kosovo, a srpski pravoslavni narod naterao da pristupi sankcijama Rusiji i krene putem Crne Gore, čije je stanovništvo jedno, a politička elita i vlast su potpuno različite.

- Nova obojena revolucija dovela bi do raspada zemlje. To bi bio udarac od kojeg se Srbija nikad ne bi oporavila. Mislim da su ljudi koji učestvuju u ovim protestima isti grobari Srbije kao pokret ''Otpor", koji je zbacio Slobodana Miloševića, a ubio državu. Nažalost, među sinovima i kćerima Srbije ima onih koji više vole slatka obećanja nitkova, neprijatelja Hristovih, neprijatelja Srbije, od nepokolebljivog patriotizma - naveo je Dugin.

Dodao je da mu je žao što mladi ljudi izlaze na ove proteste i naglasio da treba da budu ponosni na svoju zemlju i da baštine njene najbolje osobine, njenu volju da sačuva svoj identitet, preporod pravoslavlja.

Dugin je naveo da proteste organizuju neprijatelji Srbije i da je žalosno da Srbi prelaze na stranu neprijatelja i tako služe Džordžu Sorošu, Ursuli fon der Lajen i drugim, kako kaže, satanističkim strukturama koje sada dominiraju EU. On je ocenio da postoji rizik od radikalizacije prilika i da bi to moglo da dovede do raspada sistema, do nereda i stvarnog kolapsa zemlje i izrazio uverenje da bi vlada ili politička grupacija koja bi smenila Vučića i Vulina priznala nezavisnost Kosova i uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

- Za tu izdaju Srbi ne bi dobili ništa osim sramote i novih unutrašnjih konfrontacija. Ako se to desi, ja sam uveren da će srpski rodoljubi početi da se bune protiv te korumpirane, izdajničke vlasti i da će se stvoriti začarani krug, niz nasilja, protesta, samo će tada srpske patriote biti u opoziciji. Plašim se zaista katastrofe, apelujem da se pronađu kompromis i zajednički jezik, jer Srbija pogrešnim korakom može da ugrozi svoj opstanak - naveo je Dugin.