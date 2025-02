VUČIĆ O TRAMPOVOJ I MASKOVOJ ODLUCI DA BLOKIRA NOVAC NVO: Učestvovale su u antidržavnim radnjama, potrez Trampa će uneti zdravlje u zemlje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Kikindi da su spolja dali ogroman novac za rušenje države, te da podržava to što su predsednik SAD Donald Tramp i Ilon Mask uradili razotkrivajući sve.

Foto: Tanjug/AP

- Iskoristili su NVO koje danas predsednik Tramp uništava govoreći da su kriminalne organizacije, pri čemu ja to ne želim da kažem. Mnoge od njih učestvovale su u antidržavnim radnjama i u to nema nikakve sumnje. Zato podržavam i ono što su uradili i Ilon Mask i Donald Tramp zato što će to uneti zdravlje u mnoge zemlje širom sveta, a i povećati ugled SAD u svetu bez ikakve sumnje - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je ogroman novac spolja dat da se ruši Srbija te da su u pitanju stotine miliona, ako ne i milijarde evra.

- Pritisli su spolja. Ne mogu da izdrže da Srbija bude ubedljivo najbolja u regionu. Stotine miliona, ne želim da kažem milijarde evra a ne bih pogrešio, uložili su u rastakanje i napad na Srbiju iznutra želeći da je vrate u prošlost - rekao je predsednik.