VUČIĆ: Za infrasturkturu u Brusu ulažemo šest miliona evra, kao ceo bužet opštine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Brusu da će država za izgradnju putne infrastrukture u toj opštini izdvojiti šest miliona evra, što je jednako opštinskom budžetu. On je rekao da će nastojati i da se otvori mali industrijski pogon kako bi se popravila krvna slika ne samo u Brusu već i Aleksandrovcu i omogućilo da iz tog kraja ne odlaze ljudi.

- Ove 2025. godine, za infrastrukturu u Brusu, država, ne lokalna samuprava, će da uloži više od šest miliona evra na putnu infrastrukturu. To je ogroman novac. Ovo što sam sad rekao, to je koliko je ceo budžet Brusa za godinu dana - rekao je Vučić u razgovoru sa građanima kojima je rekao da želi da ih sasluša i da im kaže šta država može da učini za Brus.

Predsednik je naglasio da će ta sredstva stići veoma brzo da bi nadležni mogli da počnu da rade puteve, jer je Brus teritorijalno ogromna opština sa mnogo puteva u lošem stanju, koji nisu rekonstruisani decenijama.

- I veoma je važno, mislim od presudnog značaja da jedan mali industrijski pogon, i ako ne bude bilo drugačije, obezbedićemo da to bude nešto što je u državnom vlasništvu. Ako ne možemo strance da dovedemo ili nekog domaćeg privrednika, ili Jumko ... da neku malu fabriku otvorimo na teritoriji opštine Brus, da bismo mogli da sačuvamo ljude ovde- rekao je on.

Naglasio je da je to važno da nam svakih deset godina ne odlazi stanovništvo, kako zbog manjka novorođene dece, ali i zbog toga što ljudi idu trbuhom za kruhom - po dve i tri hiljade ljudi.

- Mislim da će to u potpunosti da promeni krvnu sliku Brusa i da će onda ljudi moći iz Brusa, ali i Aleksandrovca da žive i da planiraju budućnost. To je ono što za Brus možemo da uradimo - rekao je Vučić u razgovoru sa žiteljima Brusa. Dodao je da će se raditi i vodovod od Vignjišta i da to mora da se završi, i da je za to novac već pripremljen.

- Ono što je ovde problem je eksproprijacija, ali to je naše da rešavamo sa opštinom, to nema veze mnogo sa vama", rekao je predsednik koji je dodao da je Brus velika opština sa 605 kvadratnih kilometara, ali sa malim brojem ljudi i 57 naselja, a gde je putna infrastruktura jedan od najvećih problema.

- I koliko god da pokušate da uradite, uvek vidite da je malo, uvek vidite da je nedovoljno - rekao je predsednik koji je juče razgovarao i sa građanima u Čićevcu i Varvarinu.

Vučić je odgovarajući meštaninu Brusa koji se požalio na nepravedno raspoređivanje sredstava lokalnim samouprava, rekao da će to morati da se promeni i da je o tome razgovarao sa ministrom finansija Sinišom Malim da se obezbede veća transferna sredstva i za druge lokalne samouprave, a ne samo za one najrazvijenije u okruzima. Ukazao je da on za razliku od drugih u politici nikada nije bio oduševljen pričama o besplatnim udžbenicima i drugim besplatnim stvarima, zato što na kraju nikada ništa nije besplatno za državu i ako država nekome da nešto besplatno, onda to mora da uzme od nekog drugog.

- Nije fer da nešto bude besplatno u Beogradu, a da ne bude besplatno u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Blacu, Brusu, Aleksandrovcu, Trsteniku ili u bilo kojem drugom mestu - rekao je Vučić.

Dodao je da su raniji predstavnici vlasti bili za to da nešto bude besplatno, jer su to najlakše mere, a on je donosio najteže mere.

- Kada vam ekonomija ima rak ne možete to da lečite čajem od kamilice i hajdučkom travom, već morate da lečite teškim lekovima. Uvek je važno preduzimati teže mere, a ovim lakim samo pravite probleme u svom budžetu koje na kraju narod plati - istakao je Vučić.

Predsednik ističe da se ne sme rušiti kategorija ustavne ravnopravnosti građana tako što će veća prava imati ljudi u Beogradu od ljudi u bilo kom drugom mestu u Srbiji.

- Neću da učestvujem u beogradizaciji Srbije, hoću da Srbija i svako mesto u Srbiji ima jednaka prava kao što ima i Beograd - rekao je Vučić.

Po pitanju udžbenika, Vučić kaže da će razgovarati o tome da svi đaci u Srbiji, u bilo kojem mestu, imaju besplatne udžbenike. Aleksandar Mitrović iz Brzeća zahvalio je za Gondolu u tom mestu i dodao da im fale trotoari, voda za piće i dečije igralište, a predsednik kaže da će trotoari do Gondole biti urađeni. Građanima Lepenca obećao je da će mašine kojima će se praviti put do manastira iz 14. veka u dužini od dva kilometara biti na terenu početkom marta. Neki od problema koje su građani izneli tokom razgovora sa predsednikom ticali su se problema sa napajanjem sa strujom, dugovanja privatne firme "Vino župa", kuće izgrađene na klizištu, a Vučić je rekao da će pokušati koliko je u njegovoj moći da reši i njih.

- Drago mi je da sam mogao da vas čujem i da sam mogao da vas saslušam. I izvinite što ne mogu da ispunim sve želje, ali kao što ste čuli, mnogo toga ćemo zajedno da uradimo u Brusu i Srbiji - kazao je Vučić.