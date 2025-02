VUČIĆ O PROTESTIMA U SRBIJI: To je direktan pokušaj stranih obaveštajnih agencija da ruše našu zemlju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se tokom velikog skupa u Trsteniku osvrnuo se na proteste u Srbiji ističući da iza sveta stoga stoje strane obaveštajne službe.

Foto M. K.

- Uvek sam se pitao, a kako to da nisu oni uradili, neki od ranije. I šta se to u međuvremenu dogodilo da ti koji su bili najgori imaju obraza da nam drže pridike i da nam objašnjavaju kako su oni spas. Sebi sam postavio tu zagonetku i trudio da pronađem odgovor. Nije lako voditi zemlju a da budete samostalni i nezavisni u odlučivanju. I ako se sećate više puta sam vam govorio da kada se ne obazirate na naloge stranih sila, kada želite da vodite svoju zemlju na slobodarski način, da vi donosite odluke, da donosite odluke u ime vašeg naroda i u interesu vašeg naroda a ne u interesu velikih sila, doći će trenutak kada će pokušati sve da vas obore. Ali nije problem u tome što hoće da obore mene, problem je u tome što oni hoće da sruše Srbiju. I ono što vidimo poslednjih meseci je direktan pokušaj stranih obaveštajnih agencija da ruše našu zemlju. Zašto to rade? Nije teško pogoditi. Pogledajte šta je rekao Kurti, Nataša Kandić, Sonja Biserko, pogledajte šta kažu svi u Hrvatskoj, a onda postavite pitanje zbog čega bi oni želeli neko dobro Srbiji? - istakao je Vučić.