SRAMOTA: Orašanin i Ninković sa havajskih i kiparskih plaža podržavaju rušenje vlasti (FOTO)

PODRŠKU takozvanim protestima studenata pružile su glumice Jelisaveta Orašanin i Nataša Ninković, ali i glumac Miloš Biković.

Mediji navode da je nazovi podrška dve glumice veoma upitna budući da sa plaže šalju poruke, dok se studenti mrznu na ulicama, što bi se moglo nazvati rušenje države "na daljinski".

Pored toga, i Bikovićeva podrška studentima je neverovatna, ako se samo setimo da on traži da mu država ustupi bioskop Fontana na upravljanje kako bi on od toga pravio svoj centar i franšizu za kabare "Lafayet" iz Beograda, da otvori isti u Moskvi. Kako mu to nije uspelo, on se pridružio protestima i pozivu na rušenje vlasti.

Podsećanja radi, pre toga je dobio milione od države za Centar za animirani film u Novom Sadu što je otvorio sa Italijanom Andreom Jervolinom.

Podsetimo, mediji pišu, da osvedočeni mrzitelji Srba prethodnih dana ujedinili su se u podršci takozvanim studentskim protestima, koje opozicija koristi kako bi srušila aktuelnu vlast i naterala je na formiranje prelazne vlade.

Sasvim je jasno zašto to priželjkuju Nataša Kandić, osnivač Fonda za humanitarno pravo i osvedočena mrziteljka Srba, kao i pevačica Selma Bajrami, koja je provocirala Srbe pokazujući albanskog dvoglavog orla, simbola takozvane Velike Albanije, ali su mnogi bili šokirani kad se na Instragamu pojavila objava Danice Crnogorčević u kojoj je data podrška protestima.

- Sloboda je potpuno ostvariva samo kroz ljubav i bratstvo, u tome je tajna sabornosti, tajna crkve, kao bratstva i ljubavi u Hristu - napisala je umetnica poznata po izvođenju popularnih rodoljubivih pesama.

Tajna zbog čega se Danica našla u mulju među osvedočenim srbomrscima krije se u oprobanoj metodi obojenih revolucija. Naime, objavljuju se fotografije koje deluju spektakularno, pozitivno i simpatično (okupljeni mladi ljudi i slično) i na šta se mnogi, koji nisu zlonamerni, pecaju i kače ih na svojim profilima na društvenim mrežama.

Međutim, Danica Crnogorčević, bez obzira na činjenicu da je možda sve učinila nesvesno, morala je da vidi ko sve daje podršku protestima pre nego što je sliku podelila. Zaboravila je i da su je oni s kojima se sada našla u društvu najstrašnije vređali i pretili da će "jahati popadiju i njenog muža".

Takođe, ne treba da zaboravi da se u orbitu vinula baš u Srbiji, i to u vreme kad je na vlast došao Aleksandar Vučić, koji je vratio patriotski narativ u državnu politiku, a da bi u suprotnom bila samo lokalna pevačica u Crnoj Gori. Pevala je na najvećim državnim događajima: na proslavi Dana državnosti Srbije, Dana policije, Vojske, BIA...

Među onima koji su oduševljeni protestima je i Marija Desivojević, desna ruka tajkuna i biznismena Miroslava Miškovića i izvršna direktorka njegovog "Delta holdinga". Teško je poverovati da je podršku dala bez znanja (a možda i odobravanja) svog šefa, jer bi u suprotnom letela s funkcije ili s posla. Zato se postavlja pitanje da li Mišković svoje opozicione stavove gura preko svojih saradnika, bez obzira što mu je ova vlast omogućila da nesmetano i naveliko radi i gradi gradi, a kupio je i Sava centar?

A, šta se, ustvari, krije iza protesta? Dok se sa tih skupova ne može razaznati šta su konkretni zahtevi okupljenih, pravi cilj ispliva kad se protesti završe i kad se u Šolakovim medijima oglase opozicioni političari sa zahtevom, ni manje, ni više, nego da se formira prelazna vlada.

Tako se Vučiću poručuje da mu je formiranje prelazne vlade "poslednja šansa i častan izlaz", nagoveštavajući da će, ukoliko to ne prihvati, tražiti njegovu glavu. Sandra Božić, potpredsednica Pokrajinske vlade za Republiku kaže da je očigledno da je posredi najstrašnija zloupotreba velike tragedije koja nas je sve zadesila.

- Očigledno je da artikulacije novih zahteva (dosadašnji su ispunjeni) nema, što ukazuje na deo hibridne strategije i najgrublju zloupotrebu. Predsednik Vučić je sa pozicije državnika kojem narod najviše veruje pokrenuo pitanje ispunjenja zahteva studenata, koje je država ispunila u potpunosti, zato s te pozicije postoji opravdana sumnja da se sve ovo dešava planski, prema instrukcijama i u nečijem interesu. Isto tako, pojedinci koji u saradnji s instutucijama države rade na različitim projektima i ujedno podržavaju blokade koji poprimaju antidržavni karakter, pokazuju svu kontradiktornost o kojoj i predsednik Vučić često govori. Pojedini su popustili pod pritiskom u strahu da ne budu u manjini ili ne želeći da se zameraju. Na svima nama je da radimo na tome da naša različita mišljenja ne trebaju i ne smeju da se pretvore u sukobe na koje se medijskom manipulacijom pojedinih medija sve češće poziva. Svi treba da se ujedinimo po pitanju očuvanja naše države, mira, slobode i nacionalnih interesa, koji su u ovim danima na udaru s različitih strana - kaže Božićeva.

Vučević: Cilj je paraliza države

Komentarišući proteste i zahteve studenata, premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da će se na kraju ispostaviti da će ključni zahtev biti da Srbija dobije prelaznu vladu.

- Na kraju će se sve svesti na to da će biti tražena prelazna vlada. Oni hoće da prikažu da institucije ne funkcionišu, oni hoće da državu parališu i da zbog toga izlaz iz ovakve situacije bude prelazna vlada. E sad tu ima jedan problem, neće nikada dobiti mandat za sastav prelazne vlade od predsednika Republike, to im je i juče rečeno, a ja da vam kažem da mi iz SNS nikada nećemo glasati za takvu vladu -jasan je bio Vučević.

