VUČIĆ O SAVSKOM MOSTU: Sačuvaćemo ga, ali ćemo ga prebaciti dva kilometra dalje, napravićemo drugi most tu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom završetka radova na hotelu The St. Regis Belgrade u Kuli Beograd gde se osvrnuo na planove oko starog Savskog mosta.

Foto: N.Fifić/Instagram

- Sačuvaćemo ovaj most koji je izgrađen za vreme nacista, ali ćemo ga prebaciti na nekih 2 kilometara dalje. Napravićemo drugi most tu. Otvorićemo železnički most uskoro kao pešački - rekao je Vučić.