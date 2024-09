VUČIĆ SE OBRATIO IZ NJUJORKA: Doći ćemo do svakoga na svetu, Srbija postaje vidljiva na svetskoj mapi! UN se pretvorile u navijački tabor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka, gde je sinoć održao istorijski govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

- Imali smo mnogo važnih sastanaka, razgovarao sam sa više afričkih predsednika. Očekujem u februaru predsednika Angole, razgovarao sam sa predsednikom Sijera Leonea, DR Kongo, bratski i prijateljski razgovor i verujem da ćemo ga ugostiti u našoj zemlji. Polako pravimo svoju, ne malu mrežu prijatelja, posebno na afričkom kontinentu, Karibima, Okeaniji. Nastaviću sa dodelom odlikovanja tim zemljama danas i sutra - rekao je Vučić.

- Razgovarao sam sa ministrom spoljnih poslova NR Kine i zahvalan sam na čeličnom prijateljstvu. Vang Ji je bio jasan po pitanju teritorijalnog intergiteta i suvereniteta Srbije, a sada je to bilo još jasnije. Razgovarao sam sa predsednikom Irana, hvala im na podršci teritorijalnom integritetu Srbije i razgovarali smo o nekim ekonomskim temama.

- Rekao sam mu koliko smo ozlojeđeni i frustrirani zbog rušenja svega što je potpisano Briselskim sporazumom, sa jasnim ciljom da se protera srpski narod sa Kosova i Metohije. Srbija nikad neće bežati od dijaloga, bio sam u pravu i za Petera Stana, ali je to uobičajeno za one koji priznaju Kosovo.

- Ono što ne možete da vidite, na "igvelima", gde ne pričate o čemu se razgovaralo, i tu smo imali dobre razgovore sa predsednikom Finske, predsednicom EP, bili smo i na dodeljivanju nagrada koje deli "Atlantik kansl", i tu sam razgovarao sa Ilonom Maskom, čovek je znao sve o Srbiji i više nego što sam očekivao. Razgovarao sam i sa direktorom Amazona koji će da proširi akcije u Srbiji, i sada imam novi "igvel".

- Ono što je za mene važno, zahvalan sam narodu Srbije na podršci u GS UN, jer zna narod da nisam mnogo lekova mogao da preporučim i kako da izađemo iz toga, kao što u savremenom svetu ne postoji efikasan lek za rak, tako za naš problem ne postoji efikasan lek po pitanju KiM, ali držimo to pod kontrolom i dok se stvari i okolnosti ne promene u svetu.

- Vidim da su svi slušali šta sam govorio, nisu svi radosni, ali niko nije mogao da mi kaže da nisam govorio istinu.

- Zna Antonio Gutereš da smo mi u pravu za ovo, samo ne može to da kaže. On je pametan i obrazovan čovek i on to dobro zna, zato ne trči da se dodvorava zapadu po tom pitanju. Naravno, ne može o tome da govori javno. Predstavnik Litvanije je sve vreme pozivao na povelju i poštovanje UN i teritorijalnog integriteta, ali samo u slučaju Rusije i Ukrajine, a za Srbiju koga briga.

- Vi ćete sada da imate obeležavanje oslobađanja Aušvica. Oni koji su oslobodili Aušvic, Rusi, neće biti pozvani. A oni, pretpostavljam, koji su stvorili logor, biće pozvani. Tako vam je i sa ovim: Srbima možete da oduzimate državu, govorite o secesiji.

- Najčudnije i najsmešnije mi je kad se ministar Fedracije BiH slika sa kosovskom i bosanskom zastavom, a kažu RS "hoćete secesionističke zahteve, hoćete protiv povelje UN", a to što oni to rade koga briga, jer imaju podršku zapadnih velikih sila i misle da mogu da rade šta hoće.

- Doći ćemo do svakoga na svetu jer Srbija postaje vidljiva na svetskoj mapi. Moramo da guramo dalje, dobro je da se rebalans usvaja, uskoro ide u budžet, nadam se da će ministri svoje apetite da smanje, da imamo pod kontrolu stopu javnog duga. Nije to spisak želja, daj mi pare, daj mi pare. Takve zemlje obično propadnu, kao i mi 2008. i 2011. Moramo ozbiljno da pristupimo.

O Kosovu

- Mi ćemo i dalje nastavnicima da isplaćujemo plate, radićemo sa decom, ne sme da zauzima most, pa sada menja kurs. Mi imamo svoje mere i naše je da to radimo i u razgovoru sa narodom pronalazićemo rešenje. Nemaju nijednu drugu temu sem Srbije i Beograda, a o čemu drugo da pričaju? Da imaju najlošiji internet na svetu.

- Jer oni su bogovi, ti koji gaze povelju kad im odgovara, a oni su ti koji mogu da kažu poštujte povelju u slučaju Ukrajine kad im odgovara. To je ta vrsta licemerja, laži, na koje sam juče ukazao. Oni potvrđuju koliko morala nemaju nikakvog, i koliko političke časti nemaju.

O opoziciji

- Što se tiče govora, moraću da ga razočaram, imam svedoke da sam pisao ja govor. Dobio sam dva govora napisana, a ja sam onda napisao i prvi i drugi govor. Hvala mu na tome što kaže da je moj mozak na nivou veštačke inteligencije. Dobar smo tim za veštačku inteligenciju, valjda ćemo moći to jednom i da naplatimo. Govorio sam iz srca, govorio sam činjenice.

- Trudim se uvek da se borim za svoju zemlju, da ne pokazujem dozu bahatosti, osionosti. Kada govorite o farmerkama, ne znam, ne kupujem ih, trudim se da budem pristojno odeven, čist. Sve što imam od garderobe ne vredi dve felne jednog od desetina džipova Dragana Đilasa. Što se tiče plata, u njegovo vreme plata prosvetara je bila 30 hiljada dinara, a sada skoro 100 hiljada dinara. I to bez dodataka. Sve to što imam nije dovoljno ni da platim prekidače ili tastere za interfone na stanovima i kućama braće Đilas. Nisam se obogatio, živim na istom mestu kao pre 10 godina, a nigde nemam račune u inostranstvu. Kad ne možete nekome da se suprotstavite rezultatima, planovima i programima, onda pričate o glupostima.

- Nije pitanje politike pitanje želja, to me podseća na devedesete. Život penzionera mora biti dostojan čoveka, e tako su pisali, samo floskule. E tako i oni danas. Ja sam znao, sve je bilo uništavano do tog trentuka, kada 2008. donose odluku i sedaju sa SPS-om za sto da dignu penzije, a bez realnog osnova. To nam je bukvalno uništilo zemlju.

O govorima svetskih lidera i UN

- Dva puta sam poslušao govore Bajdena, Lule, Erdogana, ja sam najviše vremena proveo u sali od svih lidera. Uvek zapisujem, kao đak u školi, zato volim da idem u Davos, Minhen. Zato bolje od nekih razumem šta se dešava i uvek izigravam đavoljeg advokata. Ja ne mogu da se ponašam kao analitičar, a jednom možda da vam kažem šta mislim. Nema posle jučerašnjeg dana više nada, videli ste zahteve Erdogana za priznanje Severnog Kipra, Bajden kaže želi primirje, ali nije rekao na koji način. I nažalost, video sam da su se UN pretvorile u navijački tabor. Ovo mora da bude mesto dijaloga, a ne navijačkog tabora.

Podsetimo, predsednik Vučić obratio se na otvaranju "Samita o budućnosti" u Njujorku.

Njegov govor pomno su svi pratili i slušali mudre reči koje je uputio svetu.