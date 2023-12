"UVEK SMO O UKRAJINI PRIČALI 45 , A TADA SAMO ČETIRI MINUTA" Vučić: Video sam koliko je Putinu stalo do Nabiuline

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" na TV Hepi.

Foto: Printskrin TV Hepi

On dodaje da Rusija nije prošla neoštećena sankcijama, ali da je predsednica ruske Centralne banke RF Elvira Nabiulina uradila odličan posao.

- Video sam koliko je Putinu stalo do nje. On je izvršio jednu prezentaciju moći predamnom, jedno dva meseca pre nego što je izbio rat. Mi smo tri četiri minuta tada pričali o Ukrajini, a ranije smo uvek pričali po 45 minuta. Jedino mu se Nabiulina nije javila odmah na telefon, verovatno je bila zauzeta. Vidim da je izuzetno ceni, i to je velika stvar koju je ona uradila. Da ne dođe do kolapsa valute, da ostane nizak spoljni dug. Samo kažete, kapa dole - rekao je Vučić.