Novosti online | 27. jun 2020. 00:08 | Komentara: 0

Španski naučnici otkrili su da je virus korona bio prisutan u Evropi još u martu 2019. godine. Oni su njegovo prisustvo otkrili u uzorku vode iz Barselone koji je uzet tada, a pošto se radi samo o jednom uzorku, čeka se potvrda ovog neverovatnog otkrića.Do ovog otkrića došli su stručnjaci Univerziteta u Barseloni, a ono bi moglo da pokaže kako je virus SARS kov-2 u Evropi bio prisutan mesecima pre nego što je zvanično potvrđen u kineskom gradu Vuhanu, prenosi Rojters pisanje španskih medija.Stručnjaci iz Barselone, koji testiraju uzorke iz kanalizacije kako bi predupredili nova žarišta korone, odlučili su da testiraju i starije uzorke.Prvo su došli do saznanja da je korona u Španiji bila prisutna 15. januara ove godine, 41 dan pre prvog zvaničnog slučaja.Potom su ispitivali uzorke vode iz kanalizacije uzete od januara 2018. do decembra 2019. godine i otkrili prisustvo virusnog genoma u uzorku uzetom 12. marta 2019. godine.„Nivo virusa SARS kov-2 bio je nizak u tom uzorku, ali je on bio pozitivan“, rekao je vođa istraživanja Albert Boš.Pošto se radi o samo jednom uzorku, još se čeka potvrda ovog otkrića.Dr Hoan Ramon Viljalbi iz Španskog društva za javno zdravlje rekao je da je još uvek rano za donošenje zaključaka.„Kada je u pitanju samo jedan rezultat, uvek želite više podataka, više analiza i uzoraka koji će otkloniti sumnju u laboratorijsku grešku ili metodološki problem“, rekao je on.Dodao je da je ovo otkriće „veoma interesantno“, iako postoji mogućnost da se radi o lažnom pozitivnom nalazu zbog sličnosti virusa sa drugim srodnim virusima.Albert Boš, koji je i predsednik španskog udruženja virologa, kaže da je čak i nalaz iz januara dovoljan da se govori kako je zdravstveni sistem mogao bolje da reaguje.„Da smo otkrili virus tada, mogli smo bolje da reagujemo na pandemiju. Umesto toga, mnogim pacijentima pogrešno je dijagnostikovan grip, što je doprinelo širenju virusa pre donošenja mera“, rekao je on.