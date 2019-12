Novosti Online | 23. decembar 2019. 14:14 | Komentara: 0

DRŽAVLjANIN Srbije Z. A. (49) iz Loznice poginuo je u stravičnoj eksploziji koja se jutros dogodila u blizini graničnog prelaza Šepak kod Zvornika, saznaje Srpskainfo.Izvor uključen u istragu ispričao je za portal kako je došlo do nesreće u kojoj je poginuo Srbin.– On je svojim automobilom naišao u trenutku kada je iz pumpe krenuo da curi plin. Plin je curio toliko da se pumpa uopšte nije videla. Čovek se zaustavio da vidi šta se dešava i izašao je iz svog automobila – priča izvor.Dodaje da je u tom trenutku, kada je on izašao iz vozila, odjeknula stravična eksplozija u kojoj je on izgubio život.– Policija je našla i njegovo vozilo i još se utvrđuje sa sigurnošću njegov identitet – istakao je sagovornik ovog portala.(srpskainfo.com)