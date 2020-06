View this post on Instagram

Sevojno pod vodom , poslao @kuburovic_m187 #uziceonline #uzice #kisa #rain #day #cols #changes #promene #jun #poplave #voda #ljudi #haos #srbija #kurir #inatagramsrbija #ovojesrbija #automobil #ulica #reka #srbija #uvekprvi #uzicenocu #podvodom #sahte #kanal #srbija_u_slikama