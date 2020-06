Novosti online | 08. jun 2020. 00:09 | Komentara: 0

Ujutru moguća kratkotrajna kiša, a od sredine dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.





(B92)



Republički hidrometeorološki zavod objavio je da je žuti meteoalarm na snazi u celoj Srbiji. Isto upozorenje na snazi je i naredna dva dana.Žuti meteoalarm znali da vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike, navodi RHMZ.U Srbiji će u ponedeljak biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, pre podne u većini mesta suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, a samo je na severu ponegde moguća kratkotrajna kiša.Od sredine dana kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se i u ostalim krajvima, prognoza je RHMZ.Vetar će uglavnom biti slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od 14 do 18, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni.U Beogradu će u ponedeljak biti promenljivo oblačno, toplo i sparno.Vetar uglavnom slab, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna oko 27 stepeni.Do četvrtka će biti promenljivo oblačno i nestabilno, u većini mesta malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.Zatim će do kraja sedmice preovlađivati sunčano i toplije sa temperaturom za dane vikenda oko ili malo iznad prosečnih vrednosti, od 25 do 28 stepeni.Početkom naredne sedmice promenljivo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.