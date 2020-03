Z. NIKOLIĆ | 26. mart 2020. 17:00 | Komentara: 0

VOLAN mora da se vrti, a točak da se okreće. Ako ne želimo da sve oko nas zamre. To je jednostavan moto kojim se trenutno rukovodi još jedna grupa heroja iz senke. Profesionalni vozači znaju da moraju da dođu do odredišta, da je roba koju prevoze trenutno nasušna potreba za one koji je očekuju. Najzad, ako ekonomija poptuno zamre, svi ćemo biti u još većem problemu. Sve to dobro znaju vozači.

I voze.

Na granici između Slovenije i Italije pronalazimo Ivana Dumitrovića. Ovaj profesionalac vozi za "Simšped", njegove kolege i dalje svojim drumskim krstaricama idu za Španiju, Portugaliju... Do španskih i portugalskih odredišta saobraćaju uglavnom hladnjače.

Iskusni vozač biranim rečima opisuje sve što se događa oko njega. Ivan hrabri nas, a mi pokušavamo da ohrabrimo njega.

pozvani da odrade svoj posao.

Točak mora da se okreće. Neće biti dobro ako stane.

OPUSTELE HRVATSKA I SLOVENIJA UTISCI koje stekne vozač na putu nisu prijatni. Za ljude koji su prevezli milione kilometara pogled kroz prozor nije nimalo prijatan. - Slovenija je pusta, baš kao i Hrvatska. U Italiji je isto. Putevi su slobodni, na njima se vide samo transportni kamioni. Automobila nema.

- Prošle nedelje je bilo komplikovano, dok se sve države nisu usaglasile - govori Dumitrović, za "Novosti" - Bio sam na povratku iz Italije za Srbiju, trebalo mi je dva dana da prođem Sloveniju i još tri kroz Hrvatsku. Na granicama su bile kolone 1.000-2.000 kamiona, duge do 25 do 30 kilometara.

Sada je mnogo bolje. Dumitrović kaže da je sve znatno efikasnije osmišljeno. Roba se tovari uobičajeno, ali uz vrlo visoke mere predostrožnosti. Svi su veoma disciplinovani.

- Na granicama nas čeka policija, vozači ne izlaze iz kamiona, daju papire i procedure se obavljaju brzo i efikasno - nastavlja naš sagovornik. - Potom policija razvrstava kamione u zavisnosti od pravca kojim idu i formiraju se konvoji od 30 do 40 teretnjaka. Na početku i kraju konvoja su policijski automobili, kao i u sredini. Tako nas sprovedu dalje za Italiju.

Plan je da se radi i dalje. U trenutku dok razgovaramo sa Dumitrovićem, do njega stižu informacije da će Italijani možda zatvoriti sve vidove transporta osim onih vezanih za prehranu i medicinsku opremu i lekove. Njega smo našli na putu za Termoli.

- Svi su prema nama maksimalno korektni. Slovenački policajci čekaju na prelazima iz pravca Trsta, Gorice i vode nas ka Obrežju. Potom nas preuzimaju hrvatski policajci do granice sa Srbijom. Sada se svuda oseća solidarnost, svi su posvećeni zadatku da ovo što pre prođe. Svi vode računa o tome da niko ne bude bez maske ili rukavica uvek kada je potrebno.

Dumitrović kaže da još nije čuo da je neko od njegovih kolega oboleo. Svi su vezani istim prstenom solidarnosti, i sada polako postaje nevažno ko je iz Rumunije, Bugarske, Rusije, Srbije, Hrvatske, Slovenije... Svi su u istom problemu.

Prazni auto-putevi u Italiji

Među profesionalnim vozačima nazire se samo jedan problem. Podsećamo, oni su izuzeti iz režima obavezne izolacije i moraju da rade svoj posao kako sve ne bi stalo. Ipak, potrebno je da se neki organizacioni koraci dodatno usaglase.

- Vozači su izuzeti iz obavezne izolacije od 14 do 28 dana. Teretni transport još nije stao i ne sme da stane. Dešava se da kamioni posle obavljenog posla nastave svoj put ka odredištu, dok pojedinačne policijske kontrole u nekim opštinama zaustavljaju šofere jer su bili u inostranstvu. Taj deo morao bi da bude jednostavnije rešen, jer vozači počinju da strepe od kazni koje nikako nisu zaslužili, pošto su profesionalno







POGLED BEZ LjUDI

NA granici između Italije i Slovenije sve je zamrlo osim onoga što mora i treba da se pomera. Ljudi su beskrajno obazrivi.

- U Sloveniji su kafići zatvoreni još od 16. marta - podseća Dumitrović. - Ljudi su disciplinovani i rade samo ono što moraju.

Pred vozačima je samo čist asfalt i želja da sve ovo prođe.