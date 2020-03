Novosti Online | 12. mart 2020. 11:55 |

Epidemija virusa korona dovešće do „globalne recesije dimenzije koja ranije nije doživljena“, ali će na kraju omogućiti čovečanstvu da resetuje svoje vrednosti, smatra prognozer trendova Li Edelkort

Epidemija virus a korona dovešće do „globalne recesije dimenzije koja ranije ni je doživljen a “, ali će na kraju omogućiti čovečanstvu da resetuje svoje vrednosti, smatra prognozer trendova Li Edelkort.





Edelkort je za portal Dizen rekla da virus izaziva "karantin konzumacije" i da će imati dubok uticaj na kulturu i ekonomiju.

Kako virus utiče na globalne lance snabdevanja i na transportne mreže, ljudi će morati da se naviknu da žive sa manje imovine i da manje putuju.

„ Karantin potrošnje“

"Izgleda da ćemo masovno da uđemo u karantin za potrošnju gde ćemo naučiti kako da budemo srećni zbog jednostavne haljine, ponovnim otkrivanjem starih omiljenih stvari koje posedujemo, čitanjem zaboravljene knjige i kuvanjem", rekla je.

Međutim, virus je takođe pokazao kako ekonomski poremećaji mogu imati koristi za životnu sredinu, tvrdi Edelkort.

"Nedavne slike vazduha iznad Kine pokazale su kako su dva meseca bez proizvodnje očistila nebo i omogućila ljudima da ponovo dišu", rekla je ona, navodeći činjenicu da su emisije ugljenika i zagađenje koje izaziva kineska industrija opali od trenutka kada je virus pogodio zemlju.

"To znači da će virus pokazati kako usporavanje i isključivanje industrije može stvoriti bolje okruženje koje će sigurno biti vidljivo u velikoj meri."

Već danas pre stati sa organizovanjem d ogađaj a



Edelkort je rek la da bi organizatori događaja trebal o to da slede . "Svako ko još planira javne događaje u narednim mesecima mogao bi već danas da prestane da organizuje događaje i počne da pronalazi inovativne načine za drugačiju komunikaciju i prenošenje informacija", rekla je ona.

"Nažalost u ovoj katastrofi trenutno nema izlečenja", dodala je. "Moraćemo da pokupi mo ostatke i počnemo sve ispočetka nakon što virus bude pod kontrolom."

* Šta mislite kakav će uticaj virus korona imati?

Uticaj virusa korona biće slojevit i složen, krećući se od neverice i socijalnog uveravanja do progresivne percepcije uticaja na naše živote do jezivog shvatanja kakvih scenarija mo že biti, do realizacije eventualnih rešenja samostalnim postupkom , razdvajanje u društvu , kancelarijama, ateljeima i odmaralištima.

Teško je razumeti matematiku kakobrojevi brzo skaču u kratkim vremenskim intervalima i odatle neprekidna neverica. Za sada su samo Kina, Koreja i Italija uvele mere koje će ostale države morati da slede.

Svi koji planiraju javne događaje u narednim mesecima trebalo bi odmah da ih otkažu i da se organizuju kako da pronađu inovativne načine za drugačiju komunikaciju i prenošenje informacija.





* Rekli ste za časopis Kuarc: "Mislim da bi trebalo da budemo zahvalni virusu, jer to bi mogao biti razlog zašto ćemo preživeti kao vrsta." Da li vi stojite iza toga i na šta mislite?





Stojim iza toga što sam rekla. Zbog svojih godina i istorije respiratornih bolesti, svesnasam neposrednih opasnosti i pretnji koje predstavlja za ljude širom sveta. I veoma sam tužna zbog porodica ljudi koji su već dali svoj život zbog ove nove bolesti. Nadamo se da nisu umrli uzalud, kakoće se svet truditi da povratiljudsko dostojanstvo i opstanak.

Širenje virusa nateraće nas da usporimo tempo, da radimo iz svojih domova, zabavljamo se samo sabliskim prijateljima ili porodicom, učeći nas da postanemo dovoljni sami sebi i pažljiviji. Odjednom modne revije izgledaju bizarno i nepristojno, oglasi za putovanja koje viđamoizgledaju napadno i smešno, misao o budućim projektima je nejasna i neupadljiva: hoće li to uopštebiti važno? Svakog novog dana dovodimo u pitanje svaki sistem koji znamo od rođenja i dužni smo da razmotrimo njihov mogući kraj.

Već nekoliko godina shvatamo da je, kako bismo preživeli kao vrsta i održali planetu, potrebno da izvršimo drakonske promene u načinu na koji živimo, putujemo, konzumiramo i zabavljamo se. Nema šanse da nastavimo sa masovnom proizvodnjom i korišćenjem mnogobrojnih izbora koje imamo. Velika količina bespotrebnih informacija je omamila našu kulturu. Među mlađim generacijama raste svest da čuvanje odeće i automobila više nije ni privlačno.





Li Edelkort, EPAFRANK VAN BEEK







Ali nekako je ljudska psiha otporna i želi da testira da li će se stvari samo raspasti, dok radimo kao i obično. Zato iznenadno zaustavljanje svega zbog virusa uzima odluku iz naših ruku i usporiće stvari na drugi, zastrašujući tempo u početku. Nismo navikli da radimo stvari bez žurbe, čekanja odgovora, traženja rešenja. Veštine improvizacije i kreativnost postaće najveće bogatstvo.

Malo ljudi razume šta se trenutno događa sa našim svetom i ekonomijom. Često u kompanijama do 90 odsto sve robe proizvodi se u Kini od supstanci dobijenih iz nafte, poput plastike i poliestera. Uskoro ćemo videti prazne police na kojima stoje cipele, telefoni, odeća, pa čak i paste za zube. Imaćemo nedostatk sanitetskog materijala i zaustavićemo beskrajnuproizvodnji ružnih suvenira i beskorisnih torbi.

Bićemo u prilici da otvorimo novu praznu stranicu započetak, jer će mnoge kompanije u procesu usporavanja biti izbrisane.

Za preusmeravanje i ponovno pokretanje biće potrebno mnogo uvida i hrabrosti kako bi se izgradila nova ekonomija sa drugim vrednostima i načinima rukovanja proizvodnjom, transportom, distribucijom i maloprodajom.





Pročitajte još: Više od 126.000 ljudi zaraženo virusom korona u svetu, 4.654 preminulo: Prve žrtve u Austriji, Grčkoj i Bugarskoj





* Šta mislite da će se desiti u narednih nekoliko meseci?

Za sada vidimo možemo da vidimo dalje gašenje društava. Izgleda da južna hemisfera ima bolje uslove, ali to još ne znamo sigurno. Moraćemo da se pomirimo sa životom sa manje novih vesti, manje nove robe. Moramo da odviknemo od starih navika kao da se skidamo sa droge.

Čini se da masovno ulazimo u karantenu potrošnje u kojoj ćemo naučiti kako biti sretan samo jednostavnom haljinom, ponovno otkrivanjem starih favorita koje posedujemo, čitanjem zaboravljene knjige i kuvanjem oluje kako bi život bio lep. Uticaj virusa biće kulturan i presudan za izgradnju alternativnog i potpuno drugačijeg sveta.