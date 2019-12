Goran ČVOROVIĆ | 16. decembar 2019. 12:30 | Komentara: 0

DRAGI turisti, dobrodošli u - porodilište! U državi za nas nekada neobičnih navika, u "hladnoj zemlji toplih ljudi", kako je Švedsku nazvao nobelovac Piter Ratklif, neopreznim gostima može i to da se dogodi ukoliko, baš kao i vaš izveštač, ne budu vodili dovoljno računa prilikom rezervacije hotela preko interneta, preskačući sitna slova u opisu.Stanica metroa Skanstul u južnom delu Stokholma, ako u ovom gradu uopšte postoji jug. Led okovao peron, noć pala još u pola tri po podne, hladnoća Baltičkog mora uvukla se u svaku poru. Ljubazna Šveđanka koja se tu slučajno zatekla, učtivo pokazuje u kom pravcu se nalazi hotel "Orštaviken". I dodaje, odlazeći:- Odličan je smeštaj, baš sam se tu porodila!

PROČITAJTE JOŠ: Pančevka kupila stan, u njemu našla "porodično blago": Pomislila je da je bogata, ali desio se obrt

Ubrzo će se na delu ispostaviti da je njeno znanje engleskog jezika odlično i da nije došlo do greške u prevodu. Sirene automobila hitne pomoći nepogrešivo pokazuju da ste na dobrom pravcu i da ćete provesti uzbudljivu noć. Jer, hotel se, zaista, nalazi u porodilištu!Iznenađenjima tu nije kraj. Porodilje su s bebama smeštene na četrvtom i petom spratu, u istim sobama koje se nude i turistima, dok se na prva tri sprata nalazi klasična bolnica. Do recepcije se stiže teretnim, bolničkim liftom. A za lepo uređenim prijemnim pultom vas, zabezeknutog, dočekuje predusretljiva recepcionerka.- Istina, ima i onih koji dođu s predrasudama, nije im svejedno, ali ogroman broj ljudi na kraju odlazi presrećan što je naš grad otkrivao na istom mestu gde se rađaju životi - kaže Dženi, pokazujući u kom pravcu se nalazi soba.Na putu do sobe, kroz dugački hodnik, odeljci za previjanje beba. Iza otškrinutih vrata jedne od prostorija, pomalja se deo aparata za ultrazvuk. Na određenom razmaku, tečnost za dezinfekciju ruku. U niši, mikrotalasna pećnica za zagrevanje flašica. Na zidovima, umetničke slike na staklu. Zbunjeni turista još ne zna šta ga je snašlo.U male, ali uredne i s ukusom uređene, tople sobe, ulazi se uz elektronsku karticu. Kada se vrata zatvore, lagano tonete u unutrašnji mir švedske zime. Tek tada shvatate zašto je u komentaru pre nekoliko dana na elektronskoj stranici za rezervacije neki bivši gost hvalio odličnu izolaciju. Zaista, u ovom hotelu, švedske bebe kao da ne plaču. Slatko se i mirno spava.

PROČITAJTE JOŠ: Novootkrivene tajne iz Hitlerove „Vučje jame“: Nađen i upaljač koji radi posle 75 godina





Recepcionarka Dženi







Soba







Hodnik



Ideja o ovom neobičnom hotelu iz lanca "Norlandija" rođena je u septembru 2014. godine. Postoji još po jedan isti, i u Norveškoj i Finskoj. Ovaj švedski ima 72 sobe. U njih se, odvojeno, ali nasumično i bez utvrđenog reda, smeštaju gosti sa strane i tek rođene bebe, samo sat pošto su ugledale svet, sa svojim majkama, osim ako je reč o komplikovanim porođajima. Za njih postoji posebno odeljenje.- Dobro je i za bolnicu, ekonomski, dobro je i za majku i dete, jer se osećaju kao u hotelu, a i okruženje im je lepše. Zanimljivo je i za turiste - ističe, za "Novosti", generalni menadžer hotela Katarina Olofson, koja se rado odazvala da nam oda tajnu ove neobične institucije.Niko se ovde, kaže naša sagovornica, ne šeta u bolničkim pižamama, već u svojoj odeći, uključujući i porodilje, što stvara utisak potpuno prirodne sredine. Neminovno se postavlja pitanje straha od infekcije.- Ne, ne bojimo se, porodilje nisu bolesne - odgovara začuđena gospođa Olofson, kao da nije shvatila pitanje, razmišljajući u pravcu da li je prostor opasan za goste.Na pojašnjenje da se to pre svega odnosi na bebe, jer šta ako neki turista, na primer, dođe kijavičav, spremno odgovara:- Kijavicu možete da dobijete i kod rođene kuće u kojoj vam se nalazi beba!Tri sestre dežuraju na svakom spratu, 24 sata dnevno. Uvek mogu da priskoče u pomoć majkama i bebama, ali i gostima, zlu ne trebalo.- Imamo i poseban tretman za čišćenje prostorija od krvi, ako se slučajno dogodi da je to potrebno - ističe menadžerka.Osim porodilja, tu dolaze i očevi. Za majke i bebe smeštaj je besplatan, za očeve 35 evra, a za spoljne goste stotinak, u zavisnosti od toga kad se rezerviše, što je izuzetno pristojna cena u ovako skupom gradu.Među posetiocima ima običnih turista, ali i onih koji iz određenih razloga imaju potrebu da budu blizu bolnice, zbog tretmana, iako nisu bolesni, ili se tu oporavljaju posle operacija.Hodnikom, u jednom trenutku, prolazi i šefica odeljenja porodilišta Eva Forsberg, u društvu mlade lekarke Molin Ulsen, koja baš ovde traži posao.- Drago mi je što sam na čelu ovako posebne ustanove. Do sada nismo imali nikakvih problema - potvrđuje Forsbergova, i nastavlja da pokazuje Ulsenovoj mesto gde će raditi.Na petom spratu je zajednička trpezarija sa, naravno - švedskim stolom. Tu se susreću turisti, roditelji i tek rođene bebe. Među njima je i mali Tom. Ima tek dva dana. Mami i tati ni najmanje ne smeta to što se već meša sa spoljnim svetom. A svoj rodni Stokholm je ugledao tek nekoliko dana posle turiste koji je ovde prvi put došao! Zaista, čoveku, nekako, na kraju bude drago što na ovaj način svedoči rađanju novih života, nečem lepom i uzvišenom u ovom svetu punom nasilja.Lift ponovo vodi u prizemlje. Tamo, guraju bolesnika na kolicima. Neko došao na pregled. Medicinske sestre sa odeljenja dijabetičara, Lota Ulson i Stina Peterson, sa sendvičem i flašicama gaziranog pića u rukama, žure da se sa pauze vrate na smenu.- Ideja je sjajna, nemamo ništa protiv - kaže Lota o hotelu i nestaje iza zamagljenih vrata.Na izlasku na ulicu, led. Po njemu posuti kamenčići, da se ne okliznete. Oprez, ipak, nije naodmet, da se ekspresno ne biste vratili u isti hotel, koji sprat niže, ovog puta o trošku socijalnog.NEOBIČNE skandinavske navike za naše prilike mogu da vas odvedu i u stokholmski hotel "Langholmen" koji je nastao na mestu bivšeg zatvora. Imaju ovde i hotel na brodu. Turisti, takođe, treba dobro da se raspitaju da li soba u njihovom hotelu ima prozor, jer ih ima dosta u Stokholmu - bez prirodnog svetla. Umesto toga, iza staklenog panoa dopire diskretni elektronski sjaj.SA terase hotela "Orštaviken" i kroz prozor soba puca predivan pogled sa visine na baltičke moreuze i dobar deo Stokholma, što boravku ovde daje poseban ugođaj.