Tanjug | 21. jun 2020. 18:00 |

Glavni odbor DS, bez grupe nezadovoljnih poslanika i funkcionera, usvojio je danas izveštaj o radu predsednika Zorana Lutovca, posle čega je sednica prekinuta, a šef demokrata je novinarima rekao da je suština izveštaja da je stranka "odbranjena" od nasrtaja vladajuće stranke, u kojoj on vidi izvor problema."Uspeli smo da ostanemo dosledni pred građanima, vratili smo kredibilitet i spremni smo da ih predvodimo posle 21. juna i nastavimo reforme", rekao je Lutovac.Na pitanje da li ima razloga da se održi izborna skupština koju traži deo članstva, Lutovac je kazao da ne beži od toga, ali da pre toga treba izvršiti promene u Statutu stranke, koji je pravljen kada je DS imao 20 odsto podrške.Izveštaj o radu stranke Zorana Lutovca bila je jedina tačka o kojoj su se članovi Glavnog odbora izjašnjavali, a nakon toga je potpredsednica Dragana Rakić kazala je da nema mogućosti da se nastavi rad.Posle toga nezadovoljni članovi DS su održali svoju sednicu GO, rekavši da je to nastavak prekinute sednice na kojoj su Dragoslava Šumarca izabrali za zamenika predsednika stranke, a Vidu Ognjenović za predsednicu Organizacionog odbora koji treba da odredi termin izborne skupštine za izbor novog rukovodstva.