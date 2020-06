Novosti online | 13. jun 2020. 21:25 |



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao u emisiji "Fokus" da ne može da obeća da će rešiti pitanje Kosova i da je situacija oko te teme daleko ozbiljnija nego što izgleda.









- Ne mogu nikome da kažem da ćemo rešiti pitanje KiM, jer ne znam kako - rekao je Vučić. - Mislim da će Lajček doći sa tehničko-metodološkim formalnim predlozima. Verovatno će govoriti o sporazumima, o njihovoj implementaciji. Svakog dana, svi se bave time kada ćemo se mi sastati. Koga briga? Da li je to 22. jul ili 7. avgust. Ja pitam šta je agenda? O čemu ćemo pričati? Da li je to da mi priznamo, a da dobijemo šta? Kada pitam to, ne kažu mi ništa. Ne plašim se toga da pitam. Stvari su mnogo ozbiljnije za nas nego što želimo da ih predstavimo. Zato imamo veliku podšrku dole, jer shvataju šta želimo da kažemo. Nemojte iz beogradskih kafića da govorite lako ćemo, jer je to uvreda za Kosovo, za istoriju. Nisam dobio ni od koga ni ideju realizacije čitavog procesa.





- Za nas moraju da budu i Evropa, i Amerika i Rusija i Kina... Suviše smo mali da bismo govorili uvek ono što mislimo. Imam više direktnog iskustva, ne smem da ugrožavam budućnost zemlje tako što ću govoriti sve što znam. Ima kod mog oca u selu poslovica koja kaže "Zmiju gladi ispod nje se vadi, i to je suština cele stvari". Znamo mi koliko tu ima problema za nas i koliko muka, ali nismo dovoljno snažni da se suprotstavimo svima njima.





- O dokumentima za KiM znam dosta, za nas to ima veću težinu i duhovnu i svaku drugu. Ali kada kažete da li da rešava narod na referendumu ili političari... Ukoliko se menja ustav, onda morate da idete putem referendum. Kompromisno rešenje na referendumu? U to ne verujem. Da li sam srećan zbog toga? Da sam najsrećniji nisam, iako znam da će do toga teško doći. Neretko se ponašamo iracionalno, kao i 99. godine, jer tada nismo uspeli da izračunamo kolika nas sila napada i zašto smo izgubili 3.000 ljudi i preko 300 mostova. Ja sam jedini predsednik koji je počeo da obeležava NATO agresiju i ne zovem to intervencijom, jer to nije kod zubara, već je agresija. Sutra podižem zastavu 63. Padobranske koja je bila zabranjena. Ojačali smo vojsku koja je najsnažnija u svojoj istoriji. Preventivno delujemo zbog našeg naroda - rekao je Vučić.







VUČELIĆ: OSAM GODINA VUČIĆ ŽIVI POD OPTUŽNICOM DA ĆE IZDATI KOSOVO







Glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti", Milorad Vučelić, je rekao u emisiji "Fokus" dao svoje viđenje o pitanju Kosova.









- Osam godina Aleksandar Vučić živi pod optužnicom da će Vučić izdati Kosovo, a niko nije izašao na sud i nešto dokazao. Kosovo je komplikovan, užasno težak, istorijski problem koji je već godinama tu - rekao je Vučelić. - A svaki državnik u istoriju po mojim saznanjima, uvek je imao deklarisani program, i program koji nije deklarisan i to je jedini pravac kada Srbija ide dobrim putem, i sada se stalno očekuje da Vučić izađe i kaže "ovaj mi je rekao ovo, ovaj ono", a to ne ide tako, to je proces koji se mora rešiti.