Lideri i pristalice SzS su se razišli čime je završena blokada RTS-a, koja je trajala, kako je i najavljeno, od 12 do 20 sati. Pristalice Saveza za Srbiju okupile su se u podne ispred ulaza u zgradu Radio-televizije Srbije. Najavu blokade osudili su rukovodstvo RTS-a i novinarska udruženja.



Nešto posle 18 časova blokada je još uvek trajala i sa razglasa se čula muzika.



"Svaka vlast se menja, naša je obaveza da branimo i čuvamo novinarsku profesiju", piše u saopštenju.





Matić: Narušavanje uređivačke autonomije Predsednik ANEM-a Veran Matić rekao je da je unapređenje demokratskih procesa nezamislivo bez jačanja institucija, a da se najviše što se blokadom RTS-a može postići, ukoliko bi bila uspešna, je da se pod pritiskom objavi ili ne objavi neki medijski sadržaj što je slabljenje institucije i narušavanje uređivačke autonomije. Matić kaže da ako je cilj unapređivanje uređivačke autonomije koja je tradicionalno ugrožena pritiskom vlasti sa jedne strane neće biti unapređena ujednačavanjem pritiska sa druge strane. "To će RTS pre dovesti do kraha, nego što će ohrabriti urednike da donose autonomne programske odluke, da izgrade javni servis koji ostvaruje svoju misiju i vrši zakonom utvrđenu funkciju", rekao je za UNS Matić.

Pristalice opozicionog bloka predvode lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, Dveri Boško Obradović, Narodne stranke Vuk Jeremić, predsednik opštine Stari grad Marko Bastać, predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović.Ranije danse su Vuk Jeremić i lider DS Zoran Lutovac blokirali ulaz iz Takovske ulice, dok su Đilas i Obradović otišli na drugi ulaz.Pristalice Saveza za Srbiju koje blokiraju zgradu javnog servisa podelile su se u tri grupe. Jedna grupa koju predvodi lider Dveri Boško Obradović je kod ulaza u Aberdarevoj. Pristalice Dveri kažu da će dozvoljavati izlaz iz zgrade ali da niko neće moći da uđe.Predsednik Aleksandar Vučić je povodom blokade rekao da ne veruje da jedna mala grupa ljudi može da pomisli da nasiljem može da izazove nešto ozbiljnije.Prema jučerašnjim rečima Jeremića održava se "blokada upozorenja u nadi da će novinari javnog servisa početi profesionalno da se bave svojim poslom".Foto: P. Mitić- RTS blokira istinu i ona ne može da uđe u tu ustanovu. To će biti mirna blokada, neće biti nasilja ni napetosti - rekao je Jeremić juče na konferenciji za novinare.On je dodao da javni servis nije pokazao zainteresovanost ni za jedan razgovor sa uzbunjivačem Aleksandrom Obradovićem u vezi sa radom "Krušika" koji bi imao šta da kaže, ni sa Marijom Lukić koja je tužila predsednika Brusa Milutina Jeličića Jutku za seksualno uznemiravanje, ni sa novinarom Milanom Jovanovićem kojem je spaljena kuća, kao ni sa radnicama pošte".Foto: P. MitićSindikat novinara Srbije pozvao je sve učesnike u političkom životu da se suzdrže od bilo kakvih vidova pritisaka na novinare Javnog servisa, i to ne samo danas, nego inače. Pritisci nisu samo fizička blokada ulaza već i pokušaji da se spolja uređuje program RTS-a, bilo da dolazi od opozicije ili vlasti, navodi se u saopštenju Sindikata - podružnice RTS-a.Sindikat je pozvao urednike i novinare da profesionalno i u skladu sa zakonima rade svoj posao, a rukovodstvo da to omogući i zaštiti sve zaposlene.