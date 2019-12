Novosti online | 25. decembar 2019. 20:48 | Komentara: 0

"Iznenadio sam se, nisam znao da je bio u mojoj kući! Da sam ga našao tamo, ne bi izašao iz nje, pa nek mi sude."Ovako za "Blic" kaže Goran Bogdanović, vlasnik kuće u selu Orešac u kojoj je pronađena odsečena kosa za koju se sumnja da pripada nestaloj dvanaestogodišnjoj Moniki Karimanović. Sumnja se da je devojčicu u ovu kuću doveo Ninoslav Jovanović, poznatiji kao "Malčanski berberin", inače višestruki silovatelj koji je na robiji proveo ukupno više od 20 godina zbog silovanja devojčica i drugih krivičnih dela.Jovanović nije slučajno doveo devojčicu u kuću Gorana Bogdanovića. Bogdanovićeva ćerka udata je za brata Ninoslava Jovanovića i on je ranije jednom već bio u ovoj kući i dobro je znao da u komšiluku nema komšija koje stalno borave tu.Bogdanović kaže da inače živi u drugoj kući i da je jutros krenuo do kuće u Oreševcu, kada je od policije saznao da mu je dom obijen i da je najverovatnije Jovanović boravio tu sa devojčicom.- Ninoslava sam poslednji put video prošle godine kada je posle 12 godina izašao sa robije zbog nedela koja je činio po Nišu i okolini. On je jednom bio u ovom selu kada mi je sa bratom pomagao da sečemo drva - kaže Bogdanović.On kaže da je znao zbog čega je Ninoslav robijao i da je zbog toga bio zabrinut, najviše za svoju najmlađu ćerku koja je bila maloletna u vreme kada je Jovanović činio zlodela.- U toj kući niko ne živi i u njoj nema struje. Ninoslav je znao da u kućama okolo nema ljudi koji tu žive svakog dana. Kada sam došao iz Knjaževca policija i nevenčana supruga su mi rekli da je bio ovde. Nisam ulazio u kuću, traje uviđaj, pa ne znam šta je tamo radio - kaže on.Bogdanović napominje da je njegova ćerka udata za Jovanovićevog brata i da je on "sušta suprotnost od manijaka".- Ona mi je ranije pričala da strahuje od Ninoslava. I ja se plašim da mi ne uđe ovde, ali ipak sam ja muško, imam šanse da se odbranim od njega - kaže on.