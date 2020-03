Tanjug | 18. mart 2020. 13:49 |

BEOGRAD - U skladu sa novim merama Vlade Srbije o ograničenju kretanja građana u cilju suzbijanja korona virusa od danas prodavnice mešovite robe i prehrambenih proizvoda, pekare, ugostiteljski objekti, banke, pošte i gradske pijace rade prema izmenjenom radnom vremenu.Kompanija ''''Lidl'''' obavestila je potrošače da će zbog novonastale situacije radno vreme svih Lidl prodavnica do daljeg biti od 8 do 18 h svakog dana.Kompanija je apelovala na građane da u ovakvim situacijama postupaju odgovorno, poštuju vanredne mere i savete lekara da ostanu kod kuće, kao i da u prodavnicu idu onda kada je zaista neophodno i kupuju racionalno.Apotekarska ustanova Lilly Drogerie uvela je novo radno vreme tokom vanrednog stanja, pa će Lilly drogerije širom Srbije raditi radnim danima od 8h do 20h, dok je subotom radno vreme u većini drogerija od 8h do 15h.Dežurne apoteke radnim danima i subotom biće na adresama Dimitrija Tucovića 1A u Pančevu i Krušedolska 1 u Beogradu.Na sajtu Ušće Šoping centra navedeno je da će radno vreme lokala i kioska biti od 12h do 20h, da će supermarket raditi od 9h do 20h, a apoteka i drogerije od 10h do 20h.Radno vreme lokala u Stadion Šoping centru je od 12h do 18h, megamarketa od 8h do 18h, a apoteke i drogerije od 10h do 18h.U obaveštenju na sajtu tog centra navodi se da će ekspozitura Addiko banke, koja je u tom centru, raditi od 9h do 17h.Gradske pijace radiće po izmenjenom režimu sve dok u Srbiji traje vanredno stanje.Sve pijace koje se nalaze u sisitemu "Gradskih pijaca" radiće svakodnevno u periodu od 8h do 15h, počev od danas.Od danas i sve ekspoziture NLB Banke u Srbiji rade skraćeno, od 9h do 14h.U saopštenju se navodi da je to još jedna mera koju NLB Banka realizuje kako bi doprinela borbi protiv širenja korona virusa u Srbiji.Prema izmenjenom radnom vremenu rade i u pošte, a one koje su do sada radile tokom celog dana radiće od 10 do 17h, a subotom od 10 do 14h.Radno vreme pošti koje rade nedeljom biće od 10 do 14h, a Glavna pošta u Takovskoj ulici u Beogradu radiće radnim danima od 10 do 17h i vikendom od 10 do 14h.Kompanija Telekom saopštila je da je preduzela sve mere kako bi olakšali korišćnje usluga i pružili maksimalnu zaštitu i informisanost tokom vanrednog stanja.Kako se navodi, poslovnice će raditi sa izmenjenim radnim vremenom, dok će korisnici i dalje moći da sve željene informacije dobiju putem sajta , pozivom kontakt centra na broj 0800 100 100, kao i putem društvenih mreža.