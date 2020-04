Novosti online | 01. april 2020. 21:02 > 21:12 |

- Mladi ljudi često greše, svi oni misle "Pa neće valjda mene". Treba da se zna, ima mladih i prethodno zdravih osoba koji su sada na respiratoru. Ovo je veoma opasan virus i treba se odgovorno ponašati. Zato su neophodne sve ove mere, jer koliko god da se priča o tome, sve emisije su posvećene sada koronavirusu, mi opet imamo neodgovorne pojedince - naglasila je doktorka Darija Kisić Tepavčević u emisiji "Oko" na RTS.







Preko 1.000 obolelih od korona virusa u Srbiji polovina dolazi iz Beograda, a 10 odsto su medicinari.



- Lično poznajem nekoga ko je oboleo. Imamo preko 1.00 slučajeva infekcije. To je uglavnom radno aktivno stanovništvo, polovina iz Beograda, 10 odsto medicinskog radnika. Poznajem osobu koja je obolela od korona virusa i koja se uspešno oporavlja - rekla je ona i dodala kako ovaj virus ne poznaje nijednu granicu - ni pol, ni uzrast, ni to odakle dolazimo, a naročito ne poziciju koju imamo u društvu.



- Mi iznova i iznova pričamo isto - jedini način da sprečimo virus je da se udaljimo jedni od drugih. U nekim državama gde je narod disciplinovaniji nije bilo potrebno da Vlada donosi mere. U većem broju zemalja, kao što je naša, moraju da se donose manje-više oštre mere. Izgleda da, kad je sve na nama, to nije lako sprovesti. Ali ne može ni zakon, ni država, ni Vlada da donese odluku koja će biti krajnje efikasna, ako svako od nas ne shvati koja je karika u ovom društvu - rekla je dr Kisić Tepavčević.



- Pre dva meseca nam je pokazatelj bio to da li su te osobe bile u zaraženim područjima. Sada je to klinička slika, osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa onima kod kojih su potvrđeni slučajevi infekcije. Kako imamo više potvrđenih slučajeva, tako raste krug sa kojim su oni bili u kontaktu i više je kandidata za testiranje. Naša borba je usmerena ka tome ko je od zdravstvenih radnika zaražen i da se on promptno zbrine, kako se ne bi dalje širila infekcija. Vrlo nam je važno da nam se ne desi ono što se desilo u nekim zemljama, a to je da nam virus uđe u bolnice - rekla je dr Kisić Tepavčić.



Zamenica Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" doktorka Darija Kisić Tepavčević apelovala je ponovo na sve građane, svih starosnih dobi, jer kako kaže, nema pravila kada se radi o korona virusu.