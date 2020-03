Lj. B | 27. mart 2020. 07:33 | Komentara: 0

UČENICI osmog razreda osnovnih škola u Srbiji sigurno će imati malu maturu, bez koje nema upisa u srednju školu. Trenutno se razrađuju mogućnosti njenog održavanja, a proba će biti održana odmah posle Vaskrsa, i to onlajn. Na isti način biće organizovani prijemni ispiti za učenike koji žele da se upišu u odeljenja za talente u gimnazijama.Ovo za "Novosti" kaže ministar prosvete Mladen Šarčević i ističe da mala matura zbog vanrednog stanja - neće biti preskočena.- Spremamo se i pripremamo testove - rekao je on.I Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja koji priprema testove, smatra da mala matura, kao i proba, nisu upitne:- Đacima će biti korisno, čak i u trenutnim uslovima, da isprobaju svoja znanja, blagovremeno uoče nedostatke i da ih u predstojećem periodu isprave. Dakle, nije najbitnije da obrazovni sistem ima sve podatke o trenutnom znanju đaka, nego je to važnije učenicima, roditeljima i nastavnicima.On naglašava da se još razmišlja o formi ovogodišnje probne male mature.- Jedna mogućnost je da bude kao i ranijih godina, dakle "papir-olovka", samo kasnije, u maju ili junu, kada prestanu vanredne mere i kada deca budu mogla da uđu u škole. Druga opcija je da se pređe na onlajn polaganje.- Mature će biti i na kraju ove školske godine - jasan je Ranđelović. - Veoma je važna njena sertifikaciona uloga, ali je bitna i za proces selekcije upisa u željene srednje škole.PROLEĆNI raspust za učenike osnovnih i srednjih škola umesto deset, trajaće četiri dana. Školski kalendar je izmenjen radi kontinuiteta nastave, a svi školarci imaće pauzu od četiri dana za verske praznike. Za hrišćanski deo to će biti Veliki petak, subota, Vaskrs i vaskršnji ponedeljak.