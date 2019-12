Tanjug | 23. decembar 2019. 13:05 |

Dualno obrazovanje je važno, jer je to model u kojem je značajno znanje, ono što se ima u glavi i rukama i ono što neko zna da uradi, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić učescnicima konferencije "Dualno obrazovanje - znanje za budućnost".

On je poručio da samo zemlje koje imaju u svom sistemu dualan model obrazovanja mogu da imaju sigurnu budućnost.

"Mi ćemo sa ovakvim obrazovanjem biti mnogo "žilaviji" za svaku vrstu pada, nego što smo bili do juče", poručio je Vučić.

Predsednik je u tom kontekstu upozorio da ćemo, na primer, u Srbiji sve više imati problema da obezbedimo dovoljan broj stolara, bravara, tesara, zavavarivača i drugih zanatlija.

Primetio je da na gradilištu Beograd na vodi nema dovoljno domaćih radnika i da su tu i Albanci iz Severne Makedonije, Rumuni, Srbi iz BiH i drugih zemalja.

Podsetio je da je Srbija spustila nezaposlenost na 9,5 odsto i dodao je realno i manje, pošto su tu i ljudi koji samo hoće da izvuku neka prava na birou.

Vučić je rekao da je razgovarao ranije i sa državnim sekretarom Švajcarske koji ima sedmoro dece, od kojih su dvoje doktori nauka, ali su daleko manje plaćeni nego njihova braća i sestre koji se bave konkretnim zanatima.

"Kod nas će, na primer, vodoinstalateri biti najplaćeniji. I treba da budu, kada nismo na vreme razumeli da se više traže vodoinstalateri, nego pravnici. Moramo da rauzmemo kojih zanimanja nema na tržištu", poručio je predsednik.

Kaže da nije smisao samo da se povećavaju niska primanja ljudima određenih profesija, već da se razmišlja unapred o budućim potrebama za radnom snagom, te istovremeno o budućnosti naše dece, odnosno čime će se baviti.

Vučić ističe da insistira na mini Šengenu sigurno ne zato da bi se slikao sa Edijem Ramom i Zoranom Zaevim, već da bi obezbedili nedostajuću radnu snagu određenih profila.

"Mi danas ne možemo nijedan autoput da izgradimo bez radnika sa strane...Zanatlija nam nestaje i moraće da nam dolaze iz inostranstva. Svi hoćemo čiste ulice, izgrađene puteve, a niko ne pita ko će to da radi", primetio je Vučić.

Naglasio je da zato i posetio nedavno radnike Gradske čistoće, da bi ih podržao u onome što rade.

"Ne pitamo se ko su ljudi koji to rade i da li ćemo ih imati sutra", dodao je Vučić i istakao da jedino ako im se povećaju plate da će doći i drugi to da rade.

Zato će, veruje, zanatlijama dramatično rasti primanja, a padaće menadžerima i svima ostalima.

Predsednik kaže da u oblasti dualnog obraozvanja naša zemlja ima verovatno najbolje rezultate u regionu i poručuje da će još brže napredovati u toj oblasti.

Ponosan je, kaže, na mlade ljude koji su u tom sistemu obrazovanja, jer su razumeli šta to donosi, a donosi, kako je istakao, ne samo siguran posao i primanja, već i još dve važne stvari - odgovornost i ozbiljnost.

Uz to, treća stvar je da će ta deca ranije da napuste roditeljski dom, da osnuju svoje porodice, da imaju svoju decu i da imamo generaciju više nego danas, i radnika i stručnjaka iz svih obalsti, dodao je predsednik.

On je istakao i da je, kada se tek upoznao sa sistemom dualnog obrazovanja, razmišljao da li je to stvar navike ili sistema, nečije prirode ili oblika društvene svesti, te da je shvatio da je to, ipak, stvar sistema koji se organizuje.

"Onda shvatite da mi Srbi ni u čemu nismo lošiji od bilo kog drugog, ako uspemo da sprovedemo to. Ali, mi ne priznajemo ni sopstvene rezultate. Ne priznajemo ih ni Novaku Đokoviću, a kako ćemo tek u politici", konstatovao je Vučić.

Kaže da je pre nekoliko godina slušao predavanje u Šavajcarskoj Ursule Renold video na grafikonima da su zemlje koje baštine dualno obrazovanje, kao što su Nemačka, Šavacjars, Danska i Holandija, značajno ispred drugih zemalja, na primer Italije i Francuske.

Primetio je da je, kada je donošena odluka o uvođenju tog modela u srednje obrazovanje, danima trpeo napade na naslovnim stranama, ččak da je polupismen, neznalica, jer ljudi nisu bili spremni na promene.

"A, oni koji ne bi da menjaju ništa, oni su sve znali, ali nam je privreda ostala u kolapsu", rekao je Vučić.

Podsetio je da je i veliki Mihailo Petrović Alas, završio fakultet, doktorirao na Sorboni, a posle toga stekao i majstorski zanat.

"Zato je važno da imamo dualno obrazovanje u srednjim školama, da se i univerzitet tome priključi", rekao je Vučić.