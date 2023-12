LJUDI SU SVE ZADOVOLJNIJI KAKO PROTIČE KAMPANJA: Vučić odgovorio na pitanje dr Nade Macure

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u specijalnoj emisiji na TV Pink odgovarao je na pitanja gostiju.

Dr Nada Macura pitala je Vučića šta je najjača impresija ove kampanje.

- Ja znam da vi sve pratite, i da vidite bolje nego ja. Ali ono što je meni bilo važno, danas je i Šapić imao najbolje izgovoren program za Beograd. Potpuno fokusiran, i bilo mi je drago da to čujem. Meni je lično impresija to što su ljudi bili sve zadovoljniji kako je proticala kampanja. Mi nismo ulazili u blato, već samo pričali šta ćemo da uradimo. Vidim da su ljudi srećni i zadovoljni, da skaču sa stolice i da su spremni da se bore - kazao je on.

