PUKLI PLENUMAŠI: Najavljivali veliki protest u Novom Sadu, došlo nekoliko njih (VIDEO)

IAKO su blokaderi plenumaši punih mesec dana najavljivali „ogroman skup“ u Novom Sadu, uz dramatične poruke i pretnje „poslednjom porukom“, realnost na terenu pokazala je sasvim drugačiju sliku.

Foto: Printskrin

Uprkos bombastičnim najavama i samouverenim saopštenjima o „pobedi“, na protestu se okupilo svega oko stotinu pedeset ljudi.

Foto: Printskrin

Preko tajkunskih portala i društvenih mreža, organizatori su danima podizali tenziju, predstavljajući današnji skup kao prelomni trenutak.

Naslovi su bili puni velikih reči, a javnosti je plasirana priča o masovnom izlasku studenata i građana. Međutim, od najavljenog „ogromnog protesta“ ostala je tek šačica okupljenih.

Umesto demonstracije snage, protest u Novom Sadu pokazao je da iza glasnih poruka, plenumskih saopštenja ne stoji široka podrška koju su organizatori pokušali da prikažu. Još jednom se potvrdilo da virtuelna galama i medijske najave ne znače nužno i stvarnu podršku naroda.