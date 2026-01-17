PUKLI PLENUMAŠI: Najavljivali veliki protest u Novom Sadu, došlo nekoliko njih (VIDEO)
IAKO su blokaderi plenumaši punih mesec dana najavljivali „ogroman skup“ u Novom Sadu, uz dramatične poruke i pretnje „poslednjom porukom“, realnost na terenu pokazala je sasvim drugačiju sliku.
Uprkos bombastičnim najavama i samouverenim saopštenjima o „pobedi“, na protestu se okupilo svega oko stotinu pedeset ljudi.
Preko tajkunskih portala i društvenih mreža, organizatori su danima podizali tenziju, predstavljajući današnji skup kao prelomni trenutak.
Naslovi su bili puni velikih reči, a javnosti je plasirana priča o masovnom izlasku studenata i građana. Međutim, od najavljenog „ogromnog protesta“ ostala je tek šačica okupljenih.
Umesto demonstracije snage, protest u Novom Sadu pokazao je da iza glasnih poruka, plenumskih saopštenja ne stoji široka podrška koju su organizatori pokušali da prikažu. Još jednom se potvrdilo da virtuelna galama i medijske najave ne znače nužno i stvarnu podršku naroda.
Preporučujemo
BLOKADERI IZNELI JEZIV PLAN: Lustracija svih koji ne misle kao oni
17. 01. 2026. u 20:12
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)