Politika

PUKLI PLENUMAŠI: Najavljivali veliki protest u Novom Sadu, došlo nekoliko njih (VIDEO)

Novosti online

17. 01. 2026. u 18:15

IAKO su blokaderi plenumaši punih mesec dana najavljivali „ogroman skup“ u Novom Sadu, uz dramatične poruke i pretnje „poslednjom porukom“, realnost na terenu pokazala je sasvim drugačiju sliku.

ПУКЛИ ПЛЕНУМАШИ: Најављивали велики протест у Новом Саду, дошло неколико њих (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Uprkos bombastičnim najavama i samouverenim saopštenjima o „pobedi“, na protestu se okupilo svega oko stotinu pedeset ljudi.

Foto: Printskrin

Preko tajkunskih portala i društvenih mreža, organizatori su danima podizali tenziju, predstavljajući današnji skup kao prelomni trenutak.

Naslovi su bili puni velikih reči, a javnosti je plasirana priča o masovnom izlasku studenata i građana. Međutim, od najavljenog „ogromnog protesta“ ostala je tek šačica okupljenih.

Umesto demonstracije snage, protest u Novom Sadu pokazao je da iza glasnih poruka, plenumskih saopštenja ne stoji široka podrška koju su organizatori pokušali da prikažu. Još jednom se potvrdilo da virtuelna galama i medijske najave ne znače nužno i stvarnu podršku naroda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STARMER NEĆE SUSRET S PUTINOM: Evropski lideri predložili, Britanac odbio - Kremlj reagovao: Destruktivan stav Londona

STARMER NEĆE SUSRET S PUTINOM: Evropski lideri predložili, Britanac odbio - Kremlj reagovao: "Destruktivan stav Londona"