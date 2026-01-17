"OMLADINCI PADAJU NA TRENINZIMA": Stojaković otkrio sa čime Partizan ima problem na pripremama (VIDEO)

FUDBALERI Partizana, jesenjeg prvaka Srbije, bruse formu u Turskoj u pokušaju da na kraju sezone sa troba skinu Crvenu zvezdu, a trener crno-belih dao je zanimljivu izjavu.

FOTO: FK Partizan

Nenad Stojaković analizirao je pripremni period u kome crno-beli ne znaju za pobedu: Remizirali su sa Đerom 2:2 i ubedljivo poraženi od Murse.

Kao problem Stojaković je istakao osipanje igračkog kadra, najviše iz omladinskog pogona.

Momci koji su dobili priliku da se oprobaju sa seniorima za sada ne uspevaju da izdrže pakleni ritam stručnjaka iz Zemuna, pa je čak 13 fudbalera van stroja.

- Mnogo igrača iz omladinaca je van procesa jer očito nisu navikli na ove napore. To je sve normalno i moramo da pronađemo rešenje za te stvari. Mladi igrači treba da dobiju šansu jer su oni budućnost Partizana. Počeli smo pripreme sa 33 igrača, a poslednji trening odradili smo sa 20. Trifunović se povredio i lekari smatraju da će u Beogradu imati bolji tretman i oporavak i da će se pre vratiti na teren. Mario je osetio bol u tetivi i isto je procena da se vrati u Beograd - objasnio je Stojaković.

Očekuje se da se u kasnim večernjim satima kampu "parnog valjka" pridruži najnovije pojačanje Sebastijan Polter (34). Strateg na klupi srpskog vicešampiona izneo je svoja očekivanja od iskusnog Nemca, koja su prilično visoka.

- Sebastijan Polter stiže kasno večeras, čini mi se u 23, tako da ćemo sutra pre podne raditi malo. Možda dobije priliku 15ak minuta, ali samo posle konsultacije sa stručnim timom. Od 1. januara je u trenažnom procesu, ali nije imao utakmice. Putovao je mnogo. Prvo u Beograd, pa u Tursku, verujem da želi, a da li je sposoban videćemo. Ima iskustvo igre u Bundesligi i radom i zalaganjem služiće kao primer svima ovde. Doneće kvalitet u fazi napada. Uticaće na ove mlade momke i pokazaće im da za pobedu cena mora da se plati svakog dana - rekao je bivši trener Teleoptika.

