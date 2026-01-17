AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije
KUBANSKI predsednik Migel Dijaz-Kanel izjavio je da je kubanski poručnik pukovnik Horhe Markes oborio američki helikopter tokom američke agresije na Venecuelu, ističući da je reč o primeru "čiste hrabrosti".
- Poručnik pukovnik Horhe Markes oborio je helikopter i neutralisao, ko zna koliko članova njegove posade, nastavljajući da se bori iako mu je noga bila ranjena i gubio je mnogo krvi. Taj sukob je hrabrost u svom najčistijem obliku - rekao je Dijaz-Kanel.
On je to izjavio na skupu ispred američke ambasade u Havani, održanom u znak sećanja na kubanske vojnike koji su poginuli tokom američke agresije na Venecuelu.
Kubanski predsednik je naglasio da su kubanski vojnici pružili žestok otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju i dodao da su čak i američki zvaničnici morali da "priznaju njihovu hrabrost".
- Koliko god pokušavali da veličaju svoje vojnike u šlemovima i pancirima, sa noćnim nišanima, uz podršku aviona, helikoptera i rojeva dronova, dok su namerno gasili struju, napad takozvanih Delta terorista nije bio ‘šetnja’ kakvu pokušavaju da prodaju svetu - poručio je Dijaz-Kanel.
Američka agresija na Venecuelu
Američki predsednik Donald Tramp je 3. januara objavio da su Sjedinjene Američke Države izvele vojnu operaciju u Karakasu, tokom koje su američke snage otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.
Dva dana kasnije, 5. januara, Maduro i Flores su izvedeni pred Savezni sud SAD za Južni distrikt Njujorka, gde se suočavaju sa optužbama za navodnu umešanost u trgovinu drogom. Oboje su se izjasnili da nisu krivi.
Potpredsednica Venecuele Delci Rodrigez položila je zakletvu kao privremena predsednica države, dok je Tramp izjavio da će Vašington u međuvremenu „upravljati“ Venecuelom.
Povratak tela poginulih Kubanaca
U četvrtak su na Kubu dopremljena tela 32 kubanska vojnika koji su poginuli tokom američke operacije u Venecueli.
Oproštajna ceremonija, koju je predvodio kubanski revolucionarni lider Raul Kastro, održana je na aerodromu Hose Marti u Havani.
Komemoracije su počele u glavnom gradu, a zatim će se nastaviti i u drugim provincijama i opštinama širom Kube.
(Informer)
BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
PONOVO KUVA NA BLISKOM ISTOKU: Ajatolah izvređao Trampa, oglasio se Stejt department
17. 01. 2026. u 15:31
"IRANSKA NACIJA SLOMILA KIČMU POBUNE" Hamnei: Protesti u Iranu posledica "američke pobune"
17. 01. 2026. u 13:03
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (1)