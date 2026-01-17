Svet

AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije

В.Н.

17. 01. 2026. u 16:06

KUBANSKI predsednik Migel Dijaz-Kanel izjavio je da je kubanski poručnik pukovnik Horhe Markes oborio američki helikopter tokom američke agresije na Venecuelu, ističući da je reč o primeru "čiste hrabrosti".

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Poručnik pukovnik Horhe Markes oborio je helikopter i neutralisao, ko zna koliko članova njegove posade, nastavljajući da se bori iako mu je noga bila ranjena i gubio je mnogo krvi. Taj sukob je hrabrost u svom najčistijem obliku - rekao je Dijaz-Kanel.

On je to izjavio na skupu ispred američke ambasade u Havani, održanom u znak sećanja na kubanske vojnike koji su poginuli tokom američke agresije na Venecuelu.

Kubanski predsednik je naglasio da su kubanski vojnici pružili žestok otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju i dodao da su čak i američki zvaničnici morali da "priznaju njihovu hrabrost".

- Koliko god pokušavali da veličaju svoje vojnike u šlemovima i pancirima, sa noćnim nišanima, uz podršku aviona, helikoptera i rojeva dronova, dok su namerno gasili struju, napad takozvanih Delta terorista nije bio ‘šetnja’ kakvu pokušavaju da prodaju svetu - poručio je Dijaz-Kanel.

Američka agresija na Venecuelu

Američki predsednik Donald Tramp je 3. januara objavio da su Sjedinjene Američke Države izvele vojnu operaciju u Karakasu, tokom koje su američke snage otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Dva dana kasnije, 5. januara, Maduro i Flores su izvedeni pred Savezni sud SAD za Južni distrikt Njujorka, gde se suočavaju sa optužbama za navodnu umešanost u trgovinu drogom. Oboje su se izjasnili da nisu krivi.

Potpredsednica Venecuele Delci Rodrigez položila je zakletvu kao privremena predsednica države, dok je Tramp izjavio da će Vašington u međuvremenu „upravljati“ Venecuelom.

Povratak tela poginulih Kubanaca

U četvrtak su na Kubu dopremljena tela 32 kubanska vojnika koji su poginuli tokom američke operacije u Venecueli.

Oproštajna ceremonija, koju je predvodio kubanski revolucionarni lider Raul Kastro, održana je na aerodromu Hose Marti u Havani.

Komemoracije su počele u glavnom gradu, a zatim će se nastaviti i u drugim provincijama i opštinama širom Kube.

