BROJKE SVE GOVORE: Izdvajanja za inovativne lekove 11 puta veća nego pre 2013. godine (FOTO)

U PERIODU od 2013. do 2025. godine u Srbiji ja za inovativne lekove izdvojeno 218,7 milijardi dinara.

Foto: Tanjug/P.Milošević

Za ovu namenu u periodu od 2007. do 2012. godine bilo je izdvojeno 19,2 milijarde dinara.

Kada se pogledaju ove brojke, one govore više od bilo koje reči. Izdvajanja za inovativne lekove veća su 11 puta.

Podaci iz zdravstvenog sistema Srbije pokazuju jedan od najdramatičnijih preokreta u savremenoj medicinskoj politici države: ulaganja u inovativne lekove i lečenje retkih bolesti porasla su višestruko, dok je broj pacijenata koji dobijaju terapiju porastao sa gotovo nule na stotine i hiljade.

Predsednik Aleksandar Vučić, zajedno sa najvišim državnim rukovodstvom, učinio je za lečenje dece u Srbiji više nego što su sve prethodne vlasti pre 2012. godine mogle čak i da zamisle.

Blokaderi danas kažu da država ne brine o deci i da se ona leče SMS porukama. Brojke i grafikoni jasno pokazuju kolika je razlika između onoga što je država izdvajala za najteže bolesne mališane nekada i onoga što se za njihovo lečenje izdvaja danas.