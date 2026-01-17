KAKAV DEBI KERIKA NA KLUPI JUNAJTEDA: "Crveni đavoli" razmontirali Siti u velikom derbiju Premijer lige (FOTO/VIDEO)

KO se ovome nadao? Mančester junajted je razbio Mančester siti u velikom derbiju sa 2:0 u 22. kolu Premijer lige. Bio je ovo savšen debi Majkla Kerika na klupi engleskog velikana.

FOTO: Tanjug/AP

Čuveni vezista "crvenih đavola" je seo na užarenu klupu umesto Rubena Amorima, ali savešreno je spremio utakmicu i nadirao je Pepa Gvardiolu.

Na "Old Trafordu" je igrao samo jedan tim. Kad je Hari Megvajer na samom startu utakmicu pogodio prečku udarcem glavom bilo je jasno da će Sitiju biti teško da osvoji tri boda.

Junajted je razbio rivala u prvom poluvremenu. Domaćinu su poništena dva pogotka koja su postigli Amad Dijalo i Bruno Fernandeš, dok su gosti bili bez prave šanse.

Nije to obeshrabrilo "crvene đavole" koji su nastavili da stvaraju priliki i pravo je čudo šta je Đanluiđi Donaruma odbranio Kazemiru u 57. minutu. Na svega nekoliko metara od gola bio je Brazilac, ali sjajno je intervenisao Italijan.

Nagrađen je tim Majkla Kerika za odličan pristup. Fantastičnu kontru su istrčali domaći u 65. minutu. Bruno Fernandeš je povukao loptu potom je proigrao Embeuma koji je odlično pogodio dalji ugao.

Samo 11 minuta kasnije na semaforu je stajalo 2:0. Mateus Kunja je prošao po desnoj strani, poslao je loptu po zemlji u sredinu, a na pravom mestu bio je Patrik Dorgu i duplirao je vođstvo.

Junajted je do kraja utakmice postigao i treći gol preko Mejsona Maunta, ali on je poništen zbog minimalnog ofsajda.

Sve ovo je urađeno pred očima dve velike legende - Nemanje Vidića i Aleksa Fergusona koji su zajedno pratili utakmicu.

NEMANJA VIDIC + SIR ALEX FERGUSON ❤️‍🔥 pic.twitter.com/BcUblJNdWx — Forever United (@MUnitedEs) January 17, 2026

Posle ove utakmice "crveni đavoli" su četvrti na tabeli sa 35 bodova. Mančester siti je i dalje drugi sa 43.

