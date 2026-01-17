OGLASIO SE AGENT MARKINJOSA: Evo šta je rekao o dolasku Brazilca u Zvezdu

CRVENA zvezda se do sad u zimskom prelaznom prelaznom roku pojačala igračima iz domaćeg prvenstva. Crveno-beli su se sad okrenuli fudbalerima koji igraju van Srbije.

FOTO: Profmedia

Klub iz Ljutice Bogdana je pokazao interesovanje za krilnog napadača moskovskog Spartaka, Marikonjosa.

Zvezda je spremna da ponudi 5.000.000 evra, uz određene bonusi i procente od naredne prodaje. Ipak, "Čempionat" tvrdi da ruski velikan želi 8.000.000.

Agent igrača Samu Empesario, potvrdio je da interesovanje postoji, ali da nije stigla nikakva zvanična ponuda.

- Crvena zvezda jeste zainteresovana za Markinjosa, ali još nije bilo zvaničnih ponuda - preneo je "Mač TV" njegove reči.

Markinjos je velika želja Dejana Stankovića sa kojim je imao sjajnu saradnju u Spartaku i Ferencvarošu.

