OGLASIO SE AGENT MARKINJOSA: Evo šta je rekao o dolasku Brazilca u Zvezdu
CRVENA zvezda se do sad u zimskom prelaznom prelaznom roku pojačala igračima iz domaćeg prvenstva. Crveno-beli su se sad okrenuli fudbalerima koji igraju van Srbije.
Klub iz Ljutice Bogdana je pokazao interesovanje za krilnog napadača moskovskog Spartaka, Marikonjosa.
Zvezda je spremna da ponudi 5.000.000 evra, uz određene bonusi i procente od naredne prodaje. Ipak, "Čempionat" tvrdi da ruski velikan želi 8.000.000.
Agent igrača Samu Empesario, potvrdio je da interesovanje postoji, ali da nije stigla nikakva zvanična ponuda.
- Crvena zvezda jeste zainteresovana za Markinjosa, ali još nije bilo zvaničnih ponuda - preneo je "Mač TV" njegove reči.
Markinjos je velika želja Dejana Stankovića sa kojim je imao sjajnu saradnju u Spartaku i Ferencvarošu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)