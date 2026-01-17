GDE JE ZAPELO?! Evo šta koči transfer Mitrovića u Partizan
ŽELI Partizan da se pojača u zadnjoj liniji, traga za iskusnim defanzivcem, u javnosti se pojavila informacija o dolasku Stefana Mitrovića, a čak je i bivši reprezentativac Srbije potvrdio da bi došao među crno-bele, ali...
Fudbaler koji je praktično otpisan u Gentu i čiji ugovor ističe na leto, belgijski klub mu ne bi pravio mnogo problema, a zastoj je nastao zbog ličnih uslova.
Naime, u Gentu prima 1.000.000 evra godišnje, a Partizan mu nudi polovinu toga, prenosi "Mocart sport".
Nije samo o novcu reč, kako srpski klub nudi Mitroviću priliku da igra. Nešto na šta u Belgiji čeka od aprila. Doduše, uključujući tu i oporavak od povrede.
Klub je spreman da čeka i do kraja prelaznog roka, a ko će pre popustiti ostaje da se vidi.
Mitrović je tokom karijere je branio boje Petržalke, Zbrojovke, Metalca i onda Kortrajka gde je svoju karijeru "lansirao".
Usledili su transferi u Benfiku, Valjadolid, prvi mandat u Gentu i potom Strazbur, pa Hetafe pre povratka u Belgiju.
Za Srbiju je upisao 36 nastupa.
