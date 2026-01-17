Fudbal

GDE JE ZAPELO?! Evo šta koči transfer Mitrovića u Partizan

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 01. 2026. u 12:04

ŽELI Partizan da se pojača u zadnjoj liniji, traga za iskusnim defanzivcem, u javnosti se pojavila informacija o dolasku Stefana Mitrovića, a čak je i bivši reprezentativac Srbije potvrdio da bi došao među crno-bele, ali...

ГДЕ ЈЕ ЗАПЕЛО?! Ево шта кочи трансфер Митровића у Партизан

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaler koji je praktično otpisan u Gentu i čiji ugovor ističe na leto, belgijski klub mu ne bi pravio mnogo problema, a zastoj je nastao zbog ličnih uslova. 

Naime, u Gentu prima 1.000.000 evra godišnje, a Partizan mu nudi polovinu toga, prenosi "Mocart sport". 

Nije samo o novcu reč, kako srpski klub nudi Mitroviću priliku da igra. Nešto na šta u Belgiji čeka od aprila. Doduše, uključujući tu i oporavak od povrede.

Klub je spreman da čeka i do kraja prelaznog roka, a ko će pre popustiti ostaje da se vidi.

Mitrović je tokom karijere je branio boje Petržalke, Zbrojovke, Metalca i onda Kortrajka gde je svoju karijeru "lansirao".

Usledili su transferi u Benfiku, Valjadolid, prvi mandat u Gentu i potom Strazbur, pa Hetafe pre povratka u Belgiju.

Za Srbiju je upisao 36 nastupa.

