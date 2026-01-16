"SVI U EVROPI ZNAJU DA JA BOJKOTUJEM TONINA PICULU I SLIČNE NJEMU" Vučić: Neću da razgovaram sa onima koji Srbiji žele sve najgore

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se nakon sastanka sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.

Tonino Picula, Foto profimedia

Dodao je da ne napada EU već samo čuva i brani Srbiju.

- Svi u Evropi znaju da ja bojkotujem samo Tonina Piculu i neke slične njemu. Sa takvima neću da razgovaram i ne stidim se da to kažem, neću da razgovaram sa onima koji Srbiji žele sve najgore i koji će prijatelje u Srbiji pronaći među onima koji žele uništenje Srbije. Prijatelje da pronađete u meni za uništenje Srbije nećete nikada. Znamo iz svih Piculinih izjava da je to ono što želi. Niti su nas pitali jesu li pozvani, niti su sa nama komunicirali datume, bilo bi pristojno. Pre mesec dana su to tek zakazivali. Ja sam pre pet meseci imao sve dogovoreno u Davosu, mnogo važnih susreta. Što nas niste pitali i bar elementarno poštovanje pokazali prema zemlji domaćinu? Vi ne želite to, već želite da kažete - oni neće dijalog, ali imamo neke druge koji će da se postroje u redu. Mi se nalazimo na evropskom putu, ali da budemo ponižavani od strane bilo koga, moj posao je da to ne dozvolim i da sačuvam Srbiju - rekao je Vučić.

Kazao je da će izaći sa pet izjava, pričaće o tome sedam dana, doneće još jednu deklaraciju u februaru ili martu.

- Bez veze priča, prazna priča, kao za malu decu. Niti je mnogo važno, ali da ne potcenjujem nikoga - oni svoj posao, mi svoj - dodao je.