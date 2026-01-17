FRANCUSKA NAPUŠTA NATO? Podnet parlamentarni predlog za izlazak iz Alijanse
U FRANCUSKOJ je prvi put podnet parlamentarni predlog koji poziva na povlačenje zemlje iz NATO-a, a inicijativu je pokrenula potpredsednica Narodne skupštine i članica levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), Klemans Gete.
Rezolucija zahteva raskid sa zapadnim vojnim savezom i dolazi u trenutku rastuće sumnje u ulogu SAD i pravac evropske bezbednosne politike, prenosi "Berliner Cajtung".
Gete je navela da politika Sjedinjenih Američkih Država, uključujući "nezakonitu otmicu predsednika Venecuele (Nikolasa Madura)", pretnje Grenlandu, sankcije evropskim zvaničnicima i nametanje trgovinskih sporazuma - pokazuje da SAD "efikasno dodeljuju EU status vazalne države". Ona smatra da članstvo Francuske u NATO-u izlaže zemlju strateškom riziku i moglo bi da je uvuče u sukobe koji nisu u skladu sa njenim interesima.
Prema njoj, izlazak iz NATO-a omogućio bi Francuskoj da povrati vojnu i diplomatsku nezavisnost, postane nesvrstana sila i, zahvaljujući nuklearnom odvraćanju, samostalno brani svoju teritoriju. Istovremeno, raskid sa savezom ne znači izolaciju, već bi Francuska mogla da poveća svoj međunarodni uticaj i promoviše mirovne inicijative u frankofoniji, Ujedinjenim nacijama, OEBS-u i drugim forumima. Politički kontekst pokazuje da ovakav potez nije nemoguć: levičarski savez LFI ima najjaču frakciju u Narodnoj skupštini, dok desničarski Nacionalno okupljanje, Marin Le Pen, takođe kritikuje NATO.
Predsednik Francuske Emanuel Makron više puta je izražavao sumnju u pravac alijanse, upozoravajući na pretnje iz Vašingtona, posebno u vezi sa Grenlandom. Makron je 2019. čak NATO opisao kao "moždano mrtav".
(Tanjug)
