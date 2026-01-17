Svet

FRANCUSKA NAPUŠTA NATO? Podnet parlamentarni predlog za izlazak iz Alijanse

В.Н.

17. 01. 2026. u 08:02

U FRANCUSKOJ je prvi put podnet parlamentarni predlog koji poziva na povlačenje zemlje iz NATO-a, a inicijativu je pokrenula potpredsednica Narodne skupštine i članica levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), Klemans Gete.

ФРАНЦУСКА НАПУШТА НАТО? Поднет парламентарни предлог за излазак из Алијансе

Foto AP

Rezolucija zahteva raskid sa zapadnim vojnim savezom i dolazi u trenutku rastuće sumnje u ulogu SAD i pravac evropske bezbednosne politike, prenosi "Berliner Cajtung".

Gete je navela da politika Sjedinjenih Američkih Država, uključujući "nezakonitu otmicu predsednika Venecuele (Nikolasa Madura)", pretnje Grenlandu, sankcije evropskim zvaničnicima i nametanje trgovinskih sporazuma - pokazuje da SAD "efikasno dodeljuju EU status vazalne države". Ona smatra da članstvo Francuske u NATO-u izlaže zemlju strateškom riziku i moglo bi da je uvuče u sukobe koji nisu u skladu sa njenim interesima.

Prema njoj, izlazak iz NATO-a omogućio bi Francuskoj da povrati vojnu i diplomatsku nezavisnost, postane nesvrstana sila i, zahvaljujući nuklearnom odvraćanju, samostalno brani svoju teritoriju. Istovremeno, raskid sa savezom ne znači izolaciju, već bi Francuska mogla da poveća svoj međunarodni uticaj i promoviše mirovne inicijative u frankofoniji, Ujedinjenim nacijama, OEBS-u i drugim forumima. Politički kontekst pokazuje da ovakav potez nije nemoguć: levičarski savez LFI ima najjaču frakciju u Narodnoj skupštini, dok desničarski Nacionalno okupljanje, Marin Le Pen, takođe kritikuje NATO.

Predsednik Francuske Emanuel Makron više puta je izražavao sumnju u pravac alijanse, upozoravajući na pretnje iz Vašingtona, posebno u vezi sa Grenlandom. Makron je 2019. čak NATO opisao kao "moždano mrtav".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAHAR SUROV PREMA BIVŠOJ SUPRUZI: Goca liči na Mongolku - sve matorke hoće da se podmlade

ZAHAR SUROV PREMA BIVŠOJ SUPRUZI: "Goca liči na Mongolku - sve matorke hoće da se podmlade"