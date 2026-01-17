OVO SE NIKADA U ISTORIJI GREND SLEMA NIJE DESILO! Melburn u neverici: Legende igraju jedna protiv druge kao totalni autsajderi!

NEVEROVATNE vesti dolaze iz Melburna.

FOTO: Depositphotos

Počinje Australijan open 2026. a sa turnira dolaze neverovatne vesti. Nikada u istoriji grend slem turnira nisu se na terenu našle dve teniserke koje se na VTA listi nalaze ispod 1000. pozicije na svetu.

U prvom kolu Australijan opena snage će odmeriti SLoun Stigens i Karolina Pliškova, teniserke za koje bi pre nekoliko godina bilo očekivano da se nađu u polufinalu nekog grend slema. Stivens je trenutno 1097. na svetu, dok je Pliškova 1052.

Amerikanka je u karijeri osvojila Ju-Es open, vicešampionka je Rolan Garosa, a Čehinja je igrala finale Vimbldona i Ju-Es opena, svojevremeno bila i svetski broj jedan.

Dosad su se sastale sedam puta, a Stivens vodi sa 6-1.

Kako je do ovoga došlo?

Amerikanka je prošle sezone zbog povrede stopala odigrala svega šest mečeva, a u međuvremenu bila je analitičar na brojnim TV mrežama.

- Uspavaš se kad ne igraš, ne osećaš se toliko takmičarski nastrojeno niti povezano sa sportom. Zato mi je bilo jako zabavno kad sam mogla da treniram naporno i da igram, pa sam uspela to da prenesem i na mečeve - rekla je 32-godišnja Stivens, koja je prošla kvalifikacije u Melburnu.

Sa druge strane, iza Pliškove je dvostruka operacija skočnog zgloba. Prva posle Ju-Es opena 2024, druga prošle godine.

- Bilo je trenutaka kada sam se pitala hoću li se uopšte vratiti. Sve me je bolelo – i stopalo i leđa i ruka - kaže 33-godišnja Pliškova, koja je jesenas na ITF turnirima imala skor 1-2.

Odigrala je potom brojne trening mečeve, osećala se bolje i rešila je da se vrati.

- Pitala sam se da li je vredno svega, ali kada sam sagledala stvari iz šire perspektive, počela sam i malo drugačije da treniram - dodala je Pliškova, mada nije pozitivan znak to što nije odigrala nijedan pripremni turnir uoči Australijan opena.

Kako god da se završi, ovaj meč ostaće upisan u istoriju svetskog tenisa.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu