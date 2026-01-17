Tenis

OVO SE NIKADA U ISTORIJI GREND SLEMA NIJE DESILO! Melburn u neverici: Legende igraju jedna protiv druge kao totalni autsajderi!

Новости онлајн

17. 01. 2026. u 10:23

NEVEROVATNE vesti dolaze iz Melburna.

ОВО СЕ НИКАДА У ИСТОРИЈИ ГРЕНД СЛЕМА НИЈЕ ДЕСИЛО! Мелбурн у неверици: Легенде играју једна против друге као тотални аутсајдери!

FOTO: Depositphotos

Počinje Australijan open 2026. a sa turnira dolaze neverovatne vesti. Nikada u istoriji grend slem turnira nisu se na terenu našle dve teniserke koje se na VTA listi nalaze ispod 1000. pozicije na svetu. 

U prvom kolu Australijan opena snage će odmeriti SLoun Stigens i Karolina Pliškova, teniserke za koje bi pre nekoliko godina bilo očekivano da se nađu u polufinalu nekog grend slema. Stivens je trenutno 1097. na svetu, dok je Pliškova 1052.

Amerikanka je u karijeri osvojila Ju-Es open, vicešampionka je Rolan Garosa, a Čehinja je igrala finale Vimbldona i Ju-Es opena, svojevremeno bila i svetski broj jedan. 

Dosad su se sastale sedam puta, a Stivens vodi sa 6-1.

Kako je do ovoga došlo? 

Amerikanka je prošle sezone zbog povrede stopala odigrala svega šest mečeva, a u međuvremenu bila je analitičar na brojnim TV mrežama. 

- Uspavaš se kad ne igraš, ne osećaš se toliko takmičarski nastrojeno niti povezano sa sportom. Zato mi je bilo jako zabavno kad sam mogla da treniram naporno i da igram, pa sam uspela to da prenesem i na mečeve - rekla je 32-godišnja Stivens, koja je prošla kvalifikacije u Melburnu.

Sa druge strane, iza Pliškove je dvostruka operacija skočnog zgloba. Prva posle Ju-Es opena 2024, druga prošle godine.

- Bilo je trenutaka kada sam se pitala hoću li se uopšte vratiti. Sve me je bolelo – i stopalo i leđa i ruka - kaže 33-godišnja Pliškova, koja je jesenas na ITF turnirima imala skor 1-2.

Odigrala je potom brojne trening mečeve, osećala se bolje i rešila je da se vrati.

- Pitala sam se da li je vredno svega, ali kada sam sagledala stvari iz šire perspektive, počela sam i malo drugačije da treniram - dodala je Pliškova, mada nije pozitivan znak to što nije odigrala nijedan pripremni turnir uoči Australijan opena.

Kako god da se završi, ovaj meč ostaće upisan u istoriju svetskog tenisa.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKAV JE OVO TENK?! Maskova dika na ulicama Beograda - građani primetili neobično vozilo na ulicama glavnog grada Srbije (FOTO)

"KAKAV JE OVO TENK?!" Maskova dika na ulicama Beograda - građani primetili neobično vozilo na ulicama glavnog grada Srbije (FOTO)