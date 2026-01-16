"BROJKE UDESETOSTRUČENE, A NEGDE I USTOSTRUČENE": Vučić o lečenju bolesne dece u inostranstvu, retkih bolesti, inovativnim lekovima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su brojke o lečenju bolesne dece u inostranstvu o trošku države, kao i kada su u pitanju druge stvari u zdravstvu, sada udesetostručene, a negde i ustostručene u odnosu na ono što smo imali za vreme bivše vlasti.

- Iako imamo sve najsavremenije uređaje i najbolje moguće uslove i ovde u našoj zemlji, što se tiče lečenja retkih bolesti, što se tiče uvođenja inovativnih lekova, što se tiče novih mašina u upotrebi, dakle, novih aparata, nove opreme. Po svemu to su udesetostručeni, u nečemu čak i ustostručeni više nego što je bilo u vreme blokaderskih političkih stranaka. Dakle, to su činjenice - istakao je Vučić u intervjuu za Pink.

On je tako odgovorio na pitanje novinara kako vidi napade na njega prethodnih dana zbog toga što se, navodno, deca u Srbiji leče SMS porukama.

- Reč je o notornoj laži. Mislim da to je jedna od najpokvarenijih floskula i najodvratnijih. Mnogo odvratniji čak i od one 'to su naše pare - rekao je Vučić.

Istakao je da se i u Skandinaviji, kao najboljem regionu u svetu, procentualno mnogo više dece leči SMS porukama nego u Srbiji.

- Jer, znate, kad ne možete da čestitate nekome na dobro urađenoj železničkoj stanici, na dobro urađenoj pruzi, na dobro urađenim auto-putevima, na dobro urađenom kliničko-bolničkom centru, bilo čemu, onda vi kažete - to su naše pare - rekao je Vučić.

Istakao je da su to uvek naše pare, ali da se nikada nismo ovom brzinom razvijali, niti ovoliko gradili.

Vučić je dodao da to uvek zavisi od državnog rukovodstva i podsetio da ima mnogo zemalja u arapskom svetu koji imaju mnogo više nafte od Emirata, ali opet nisu uspele da se razviju kao u UAE.

(Tanjug)