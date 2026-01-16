"JA NE NAPADAM EU, JA UVEK SAMO BRANIM I ČUVAM SRBIJU": Obratio se Vučić nakon sastanka sa francuskim ministrom Baroom

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se nakon sastanka sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.

Foto: Printskrin/TV Pink

Vučić je za televiziju Pink kazao da je sastanak protekao dobro.

- Gospodin Baro ima i svoju evropsku agendu. Najduže smo govorili o bilateralnoj saradnji - naveo je Vučić i dodao da su francuske kompanije angažovane na nekim o najvažnijih projekata u našoj zemlji.

- Mi smo razgovarali i o vojno-tehničkoj saradnji. Radimo svoj posao u tišini. Razgovarali smo i o geopolitičkoj situaciji - kazao je Vučić.

Dodao je da ne napada EU već samo čuva i brani Srbiju.

- Svi u Evropi znaju da ja bojkotujem samo Tonina Piculu i neke slične njemu. Sa takvima neću da razgovaram i ne stidim se da to kažem, neću da razgovaram sa onima koji Srbiji žele sve najgore i koji će prijatelje u Srbiji pronaći među onima koji žele uništenje Srbije. Prijatelje da pronađete u meni za uništenje Srbije nećete nikada. Znamo iz svih Piculinih izjava da je to ono što želi. Niti su nas pitali jesu li pozvani, niti su sa nama komunicirali datume, bilo bi pristojno. Pre mesec dana su to tek zakazivali. Ja sam pre pet meseci imao sve dogovoreno u Davosu, mnogo važnih susreta. Što nas niste pitali i bar elementarno poštovanje pokazali prema zemlji domaćinu? Vi ne želite to, već želite da kažete - oni neće dijalog, ali imamo neke druge koji će da se postroje u redu. Mi se nalazimo na evropskom putu, ali da budemo ponižavani od strane bilo koga, moj posao je da to ne dozvolim i da sačuvam Srbiju - rekao je Vučić.

Kazao je da će izaći sa pet izjava, pričaće o tome sedam dana, doneće još jednu deklaraciju u februaru ili martu.

- Bez veze priča, prazna priča, kao za malu decu. Niti je mnogo važno, ali da ne potcenjujem nikoga - oni svoj posao, mi svoj - dodao je.

Pozvao je predsednicu Skupštine Anu Brnabić da ponovo otvori dijalog o izboru članova Saveta REM-a i da pokuša da taj proces učini inkluzivnijim.

- Da se ponovo otvori dijalog sa nevladinim sektorom, sa nevladinim organizacijama, da se razgovara o svemu što je moguće, što je realno, što je racionalno, što je dobro za zemlju, da imamo sve faktore uključene. Naravno, da se ne čini ono što bi bilo direktno suprotno interesima Srbije - rekao je, odgovarajući na pitanje gde je Srbija na evropskom putu.

O forumu u Davosu

Vučić je kazao da je forumu u Davosu prisustvovao 12 puta, uključujući i letnji Davos tokom pandemije.

- Najvažniji su susreti u manjim sobama i kuloarima, gde možete imati i do 15 sastanaka dnevno bez potrebe da putujete širom sveta - naveo je Vučić.

Vučić je dodao da će na ovogodišnjem forumu učestvovati i brojni afrički lideri, kineski potpredsednik vlade, kao i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Obično je uvek samo jedan predsednik na svemu o tome, to sam ja, zato što ja odem ujutru od pola osam i onda do uveče osam, pola devet, dok se ne vratimo u drugo selo Klosters - dodao je.

Govoreći o pripremama za Ekspo 2027, naglasio je da je glavni cilj da sve bude završeno do 1. decembra, kada se predaju ključevi od paviljona.

- Suočavamo se sa mnogim problemima, ali sve to moramo da rešimo i da dostignemo cilj. Nadam se i verujem da ćemo završiti sve i daćemo maksimum, ne samo mi, već i sve kompanije koje rade sa nama. Ako nisu u stanju, menjaćemo ih i u poslednjem trenutku - rekao je.

Kazao je da će za Srbiju biti najvažniji susreti sa onima sa kojima moramo da rešavamo pitanja, od NIS-a, kao i druga energetska pitanja.

- Najvažnije je da sačuvamo mir - istakao je predsednik.

"Nisu laki razgovori ni sa MOL-om"

Predsednik Vučić izjavio je da nisu laki razgovori ni sa mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u.

- Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, nema tu lakih razgovora. Ali verujem da će biti sve u redu - kazao je.

Na pitanje šta to znači i kada će to biti, Vučić je odgovorio da očekuje u narednim danima.

- Zato što morate da dobijete produženje operativne licence, a da biste dobili produženje operativne licence, koja je do 23. januara, morate da dostavite kompletan 'term sheet' sa svim detaljima, saradnji, koliko akcija, kome, kako i na koji način ide upravljanje, kako i na koji način ide i čak i snabdevanje, dakle, iz kojih zemalja i tako dalje - kazao je predsednik.

O lečenju bolesne dece

- Kada ne možete da čestitate nekome, onda kažete - to su naše pare. Pa to su uvek naše pare, ali se nikada nismo tako razvijali. To zavisi od rukovodstva, uvek put jedne zemlje zavisi od rukovodstva. Što se tiče lečenja dece u inostranstvu, retkih bolesti, inovativnih lekova, to je desetostruko, negde stostruko više. To vam je razlika između dve Srbije, pogledajte penzije, plate danas - naveo je predsednik.

Vučić je podsetio da sve prolazi zahvaljujući striktno negativno orijentisanim medijima, kao i društvenim mrežama.

- Nemate nikakvu šansu da demantujete svaku laž. Ja mogu da napravim jedan post ili dva ili tri, na tri miliona postova prepunih laži nemoguće je odgovoriti. To radite zbog suštine, istine, stvarnosti, onoga što ostaje iza vas. Neće moći to da kažu za Beograd na vodi, za naučno-tehnološke parkove... Radite to zbog istorije, zbog boljitka ljudi. Stalno slušate laži o meni, samo da bi se raširila mržnja. Zašto? Zato što štitim Srbiju - naveo je.

O ubistvu Olivera Ivanovića

Predsednik je izjavio da je Priština radila sve kako bi zvanični Beograd optužila za ubistvo Olivera Ivanovića.

- Žao mi je što nam nisu dostavili forenziku koju smo tražili od stranaca, da bismo mogli da pružimo dokaze za sve zaključke do kojih smo došli, kako je organizovano i zašto je organizovano. Objašnjavali smo, da podsetim ljude, da nam ne daju satelitske snimke zbog magle koja je bila tog dana. Neverovatni neki razlozi, da ne objašnjavam sve. Verujem da ne postoj savršeni zločini i da nikada ništa ne može da se sakrije. Verujem da ćemo i to otkriti do kraja - kazao je Vučić.

O napadu na Anu Bekutu

Predsednik je još jednom istakao da je bio šokiran snimcima napada na pevačicu Anu Bekutu tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku.

- Sve što rade, sve je laž. Lagali su i za novac koji je dat. I nije dat Ani Bekuti, već za celu manifestaciju. I to je očekivan novac, zna se koliko vredi pevanje Ane Bekute. Niko nije uzeo ni dinara nigde. A te priče - mogli sta za decu da date. Pa što vi iz Medijane niste dali, nego ste dali za Anu Štajdohar? Šta, ona je bolja od Ane Bekute? Nemojte da se šalite. Različiti su ukusi, samo nemojte da pričamo o objektivnoj vrednosti umetničkog delovanja Ane Bekute i Ane Štajdohar. Nije za porediti. Za to ne morate da budete ekspert. Ja sam šokiran snimcima koje sam video. Da smo snimili nekoga ko ledenicama gađa kuče, svi bismo ga osudili i rekli da su zlikovci i zlotvori. Pošto je reč o čoveku, posebno ženi, njima je sve to dozvoljeno, jer ona nije ni čovek, ni žena, kao što ja nisam ni čovek, ni muškarac. Mi smo ćaci, ćacije imate pravo da ubijate, to nisu ljudi. Na šta vas to podseća? Na koje vreme, čiju ideologiju? Ako neko gađa ženu, a ta žena ne deli političke stavove sa nama, onda udri još jale. Verujem da su to ljudi videli i dobro razumeli i da će na budućim izborima izabrati pristojnu Srbiju.

O Draganu Đilasu

O navodima Dragana Đilasa da mu sat otkucava, Vučić kaže:

- Isto je to rekao i 2017. kada je organizovao proteste. Meni svakako sat otkucava, kao i svakom čoveku, i biološki. I politički, od onog sekunda kada sednete i dođete u kancelariju, otkucava vam sat. Samo, negde je potrebno više sati i dana, a negde to brzo prođe, zavisi od građana Srbije. Ponajmanje zavisi od onoga što želimo gospodin Đilas i ja, kojeg izuzetno poštujem. Verujem da će on biti jedan od glavnih organizatora tih budućih lista i da će snažno ući u kampanju. Ja prihvatam da su oni favoriti. Ja ću pomoći nekoj drugoj listi - listi koju doživljam kao listu koja treba da predstavi normalnu i pristojnu Srbiju, u kojoj žene neće da napadaju i tuku, Srbiju koja neće da se obračunava sa političkim neistomišljenicima, jer kao što vidite gospodin Đilas lepo, udobno i ugodno živi. Oni jesu favoriti, imaju ogromnu spoljnu podršku, podržali su ih otvoreno i Kurti, i Picula i Plenković i DPS, i zvanično Sarajevo... To je veoma široka podrška. Nije to nimalo naivno. Ogroman novac, podrška, čestitam, uspeli su da to naprave. Naše je pravo da se legalnim, legitimnim i demokratskim sredstvima borimo, ne noževima i pištoljima i ledenicama. Već rečima, idejama, planovima, rezulatima rada. Svakako će biti teško - poručio je predsednik.