PONOŠ MASNO LAŽE: Sve njegove neistine prenose blokaderski mediji

U INTERVJUU za blokadersku Novu Zdravku Ponošu, NATO generalu, i lideru stranke Srbija centar, priviđaju se američke sankcije Srbiji.

Naime, Ponoš u intervjuu za blokaderski medij potpuno neosnovano tvrdi da uskoro kreću američke sankcije na Zapadnom Balkanu i smelo predviđa ko će biti prvi na udaru u Srbiji.

Kao što već rekosmo - Ponošu se ove sankcije priviđaju, verovatno iz razloga što baš ovakvo "dobro" želi našoj zemlji.

Naime, iako nema izvor, niti kako sam kaže nema detalje - to ga ne sprečava da iznosi laži, a blokaderski mediji ga brže-bolje prenose bez ikakve provere njegovih reči!

Sami uništili Generalštab, za "loše odnose" sa SAD krive Vučića!

Takođe, u pomenutom intervjuu NATO general Zdravko Ponoš masno laže da su odnosi Amerike i Srbije drastično pogoršani, a za to je, razume se, okrivio predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ni ovom prilikom besramlje Ponoša i blokaderskih medija nije imalo granice - a moramo se setiti da su upravo blokaderi ti koji su uništili važnu investiciju za našu zemlju i važan zajednički projekat Srbije i Amerike - Generalštab.

Upravo zato ne smemo zaboraviti uništenu investiciju Generalštab, koju su blokaderi svojom kampanjom oterali iz Srbije i ostavili našu državu bez 750 miliona evra, ali i istorijske šanse da obnovimo i poboljšamo odnose sa američkom administracijom.

Ovo je samo jedna od investicija koji su blokaderi uspeli da upropaste ne marivši za budućnost i ekonomsku stabilnost čitavog društva. Šteta koju su naneli njihovim blokadama sabiraće se godinama, ali sigurno je da cifra prelazi i nekoliko milijardi evra.

Mediji koji nekritički prenose svaku laž

Ova situacija sa blokaderskim medijima u Srbiji nije nova, ni nepoznata. Ponoš laže, a blokaderski mediji ga prenose, jer oni nisu mediji koji se bave istinom i rade po kodeksu i zakonu. Ako bismo se zapitali - šta je razlog inznošenja ovakvih laži, ovakvih tendencioznih tvrdnji bez davanja bilo kakve potvrde, bez bilo kakvih činjenica na koje bi se ovakve tvrdnje mogle osloniti, i šta je razlog hitrog prenošenja ovakvih laži od strane blokaderskih medija, odgovor se nameće sam po sebi - stvoriti nepovernje građana, atmosferu straha i panike.

Blokaderski mediji već mesecima nekritički prenose svaku laž koju neko izgovori, a sve samo kako bi raspirivali mržnju u Srbiji.

Da istina nije ono što zanima blokaderske medije i da se ne libe da upotrebe bilo kakvu laž kako bi ostvarili svoje političke ciljeve znamo već odavno. Dovoljno je samo pogledati spisak nabrutalnijih laži blokaderskih medija koje su prosipali samo u prethodnih nekoliko meseci.

Podsetimo se top 10 najvećih laži blokaderskih medija u godini koja je za nama:

10. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nije zamolio penzionere i Vladu Srbije da se odloži povećanje penzija, kako su prenosili blokaderski mediji. Nakon ovih medijskih manipulacija, on se oglasio i rekao da se radi o laži, te da penzioneri nemaju razloga za brigu. On je dodao da će povećanje ići kako je najavljeno, te da će prve uvećane penzije biti isplaćene 4. i 5. januara, a to se i dogodilo.

9. Kako je prenela Nova S iz Novog Sada, protest blokadera u ovom gradu je proticao mirno, "osim što već dobrih pola sata traje razbijanje prostorija SNS-a."

8. Kako je preneo Đilasov "Direktno", ali i brojni drugi blokaderski mediji, banke su nedavno ograničile kupovinu evra u Srbiji. Ovo su demantovali čak i sami građani.

7. Blokaderski mediji preneli su da je "vozač iz pratnje Aleksandra Vučića" izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je "povređeno dete sa cerebralnom paralizom". MUP je demantovao ove neistinite tvrdnje.

6. Septembra ove godine, blokaderski mediji preneli su tvrdnje blokadera da je protiv njih u Novom Sadu upotrebljen opasan gas. Sa patrona "gasa opasnijeg od suzavca" navodno su izbrisane bile oznake. Tatalovićka i Vučinićka nisu mogle da se dogovore da li se radilo o CN ili CS gasu, a ovi navodi su takođe demantovani kao još jedna izmišljotina.

5. Afera "Zvučni top" razvlačena je mesecima, ali nakon nedostatka konkretnih dokaza i analize ruske FSB, kao i demantija zvaničnog distributera uređaja, i ova laž je pala u vodu.

4. Studenti Poljoprivrednog fakulteta tvrdili su da je njihova koleginica zlostavljana u policiji. Objavljene su i navodne fotografije ozleda, ali se studentkinja sama oglasila i rekla da navodi nisu bili istiniti.

3. Građani su imali i prilike da čuju navode Marinike Tepić, koja je tvrdila da je francuska policija na Tahitiju zaplenila pakete kokaina sa slikom Aleksandra Vučića. Na 423 kilograma kokaina bile su slike, ali predsednika Kolumbije Gustava Petra.

2. Laži o maloletnom Valjevcu koji je navodno prebijen od strane policije, da bi završio u bolnici ili čak preminuo, preneli su brojni blokadeski mediji. Ne samo da se to nije dogodilo - nije utvrđen čak ni identitet dečaka, zato što se cela stvar nije dogodila.

1. Na ovo se nastavljaju tvrdnje N1 da nikada nije objavio vest o povređenom dečaku. Međutim, njihove primarne tvrdnje i laži o ovom slučaju ostale su zabeležene.

U novoj godini u odnosu blokaderskih medija i istine, odnosno laži, ništa se nije promenilo...

