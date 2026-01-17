Fudbal

KIKS LIVERPULA: Crveni nisu pobedili jednu od najslabijih ekipa u Premijer ligi

Časlav Vuković

17. 01. 2026. u 18:19

PO ko zna koji put ove sezone Liverpul je razočarao navijače. Ovoga puta Crveni su odigrali 1:1 na "Elfildu" protiv Barnlija koji je jedna od najslabijih ekipa u takmičenju.

КИКС ЛИВЕРПУЛА: Црвени нису победили једну од најслабијих екипа у Премијер лиги

FOTO: Tanjug/AP

Izabranici Arnea Slota su od starta utakmice krenuli da napadaju i veliku priliku da dođu do vođstva imali su u 32. minutu, ali penal nije realizovao Dominik Soboslaj.

Ipak, nije to uzrdmalo domaće koji su nastavili sa ofanzivnom igrom i to im se isplatilo u 42. minutu kada je Florija Virc iskoristio dodavanje Kurtisa Džonsa i odličnim udarcem zakucao loptu u mrežu rivala.

Pokušao je Liverpul da postigne drugi gol i tako reši pitanje pobednika, no plan im je srušio Barnli.

Markus Edvards je u 65. minutu pogodio za 1:1 i utišao tribine "Enfilda". Od tog šoka domaćin se nije oporavio i morao je da se zadovolji remijem.

Uprsko nerešenom rezultatu Liverpul je četvrti na tabeli sa 36 bodova, Barnli je na 19. poziciji sa 14.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

ULOG je polufinale Evropskog prvenstva. U "Beogradskoj areni" sutrašnji (20.30) sudar vaterpolista Srbije i Mađarske u derbiju kola grupe E druge faze šampionata Starog kontinenta biće više od spektakla. Pobednik može da počne da pravi taktiku za završne borbe za medalju, poraženi ima još jednu šansu, u utorak, da izbori plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi.

17. 01. 2026. u 20:16

Politika
Tenis
Fudbal
KUBANCI BILI OBEZBEĐENJE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)

KUBANCI BILI OBEZBEĐENjE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)