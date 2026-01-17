KIKS LIVERPULA: Crveni nisu pobedili jednu od najslabijih ekipa u Premijer ligi

PO ko zna koji put ove sezone Liverpul je razočarao navijače. Ovoga puta Crveni su odigrali 1:1 na "Elfildu" protiv Barnlija koji je jedna od najslabijih ekipa u takmičenju.

FOTO: Tanjug/AP

Izabranici Arnea Slota su od starta utakmice krenuli da napadaju i veliku priliku da dođu do vođstva imali su u 32. minutu, ali penal nije realizovao Dominik Soboslaj.

Ipak, nije to uzrdmalo domaće koji su nastavili sa ofanzivnom igrom i to im se isplatilo u 42. minutu kada je Florija Virc iskoristio dodavanje Kurtisa Džonsa i odličnim udarcem zakucao loptu u mrežu rivala.

Pokušao je Liverpul da postigne drugi gol i tako reši pitanje pobednika, no plan im je srušio Barnli.

Markus Edvards je u 65. minutu pogodio za 1:1 i utišao tribine "Enfilda". Od tog šoka domaćin se nije oporavio i morao je da se zadovolji remijem.

Uprsko nerešenom rezultatu Liverpul je četvrti na tabeli sa 36 bodova, Barnli je na 19. poziciji sa 14.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“