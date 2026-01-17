ŠOK U MELBURNU! Đoković progovorio o kraju karijere i otkrio bolnu istinu: „Nemam snage kao oni..."

AUSTRALIJAN open startuje sa glavnim žrebom u noći između subote i nedelje, a Novak Đoković meč protiv Pedra Martinesa igra u ponedeljak u večernjem delu programa. Srbin je tradicionalno izašao pred medije pred početak takmičenja u Melburnu.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Na početku je čestitao praznike novinarima i navijačima.

- Srećna Nova godina svima! Sjajno je što sam opet tu. Ovo mi je 21. put, što je neverovatno. Još 2005. sam se ovde prvi put kvalifikovao za slem, igrao uveče na Rod Lejveru sa Safinom, koji je posle osvojio titulu. Dugo i uspešno putovanje. Uvek volim da igram u Australiji, ne zovu ga Happy Slam džabe. Ne uzimam zdravo za gotovo nijednu priliku, nadam se da ću izvući najviše iz sebe - rekao je Đoković na startu konferencije.

Iza njega je duga pauza i dosta vremena za oporavak.

- Završio sam sezonu u prvoj nedelji novembra, mnogo je prošlo od poslednjeg zvaničnog meča. Uzeo sam više vremena da izgradim opet svoje telo i da se spremim. U poslednje dve godine to je bio najveći problem, to i brzina oporavka. Imao sam mali problem fizički koji me je sprečio da idem u Adelejd, ali zasad je ovde sve super. Uvek ima nešto u životu tenisera, neki problemčić, ali generalno se jako dobro osećam - dodao je Đoković.

"I'm still living my dream"



21 trips to Melbourne Park and counting for @DjokerNole 🤝 pic.twitter.com/kKHUwoOZdS — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026

Govorio je i o tome da li je konačno trenutak za 25. grend slem…

- Mnogo se priča o 25. slemu, ali više se usredsređujem na ono što sam več postigao, nije ni 24 loš broj. Želim da malo smanjim pritisak na sebe… Uvek je tu pritisak, ali ne želim da imam niti osećam taj mentalitet ‘sad ili nikad’. Kao što sam rekao, zahvalan sam na prilici koju imam, pogotovo ovde gde sam uzeo deset titula. Prošle godine sam imao sjajnu pobedu nad Karlosom. Znam da kad sam zdrav i kada složim slagalicu, mogu da pobedim bilo koga. Da nemam tu vrstu samopouzdanja, ne bih ni pričao sad ovde s vama. I dalje imam želju. Znam da su SIner i Alkaraz na drugom nivou u odnosu na druge, ali to ne znači da niko drugi nema šansu - smatra Đoković.

O penziji je rekao...

- Neki sportisti žale za time što možda nisu ostvarili neki cilj, ali veliki je broj onih sportista, barem onih koje sam ja slušao, koji cene ono što su uradili. Sve je stvar lične perspektive. Ja sam poslednji koji bi trebalo da se žali, oborio sam manje-više svaki rekord, zahvalan sam tenisu na prilici da živim san, putujem svetom... Uspesi su najveći motiv i zvezda vodilja, ali nije to jedino – interakcija s ljudima, ljubav prema igri, adrenalin kad se izlazi na teren, to je kao droga, mislim da se i mnogi drugi sportisti slažu s time. Često me pitaju kada će da dođe kraj za mene, ali još ne razmišljam o tome, tu sam i takmičim se. Kada mi to sazri u glavi, podeliću to s vama, i onda možemo da pričamo o oproštajnoj turneji, ali sada sam i dalje broj četiri na svetu, takmičim se sa najboljima na svetu, nema potrebe za tom diskusijom - nastavio je Novak.

Za kraj, priznao je da zaostaje za Janikom Sinerom i Karlosom Alkarasom.

- Ne znam šta drugima nedostaje, ali meni nedostaje malo snage u nogama u završnici slemova… Ipak, definitivno dajem sve od sebe, mislim da sam bio dobar izazivač. Izgubio sam tri od četiri polufinala od Sinera i Alkaraza, nema potrebe da ih hvalimo, svi znamo da su dominantna snaga u tenisu i koliko su dobri. Broj četiri sam na svetu, a nisam usredsređen na to, i to je sjajna stvar, a i važno je zbog žreba. Znam da je moj prioritet briga o telu. Pokušavam da svaki meč tretiram kao finale, ali i da gradim ’momentum’ i da ne trošim bespotrebno energiju. Nadam se da ću dobiti šansu da igram s njima - zaključuje Novak.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu