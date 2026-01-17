EGZIBICIONIZAM: Petnaest dana zatvora muškarcu koji se skidao pred decom i majkama
OPŠTINSKI sud u Zadru osudio je na uslovnu kaznu zatvora od 15 dana dvadesetsedmogodišnjaka zbog seksualnog egzibicionizma na javnom mestu.
On je 16. oktobra prošle godine u blizini dečijeg igrališta i na javnom parkiralištu u Posedarju izašao iz automobila, skinuo se go i okretao prema deci i majkama.
Nakon toga je tako razgolićen seo u automobil i udaljio se sa mesta događaja, prenose hrvatski mediji.
Sud je utvrdio da je reč o obliku seksualnog egzibicionizma na javnom mestu.
U presudi se navodi da je muškarac tokom postupka priznao odgovornost i izrazio žaljenje.
- Svestan sam da sam pogrešio i žao mi je ako sam ikoga uznemirio. Hteo sam samo da se presvučem nakon kupanja u moru, ali znam da to nisam smeo da učinim na takav način - rekao je on.
U izrečenu kaznu uračunato je vreme provedeno u pritvoru.
(SRNA)
